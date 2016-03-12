​Маленький контролер большого цеха

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Юлия ЛЕДАК

Почти 30 лет своей жизни Антонина Кайдаш отдала этой профессии. Ответственность, с которой она подходит к обязанностям, достойна уважения. В тесной связке с коллективом Антонина пристально следит за качеством металла, выплавляемого в самом мощном под­разделении завода – плавильном цехе № 6. Ее бригада состоит из четырех женщин. Звено небольшое, но объем работы выполняет колоссальный. Все-таки в цехе ежесуточно выплавляется около 670 тонн хрома – гораздо больше, чем в других аналогичных подраз­делениях. И маленькой, хрупкой женщине необходимо проследить за процессом разливки, дробления и отгрузки металла. Плюс взять пробы в лабораторию, проверить вагоны и тщательно подготовить документацию. Именно так организован еже­дневный труд представителей отдела технического контроля.

– Нам необходимо постоянно держать связь с плавильщиками, машинис­тами разливочных машин, дробильщиками и так далее. Ведь если по качеству продукции у специалистов ОТК возникают вопросы, их необходимо решать сообща. И хотелось бы отметить, что рабочие цеха и руководящий состав всегда идут навстречу. Работать на большом предприятии всегда было моей главной мечтой. Правда, с детства я хотела больше иметь дело с электроникой. Компьютеров тогда еще не было, но я всегда знала, что появится передовая вычислительная техника, и не ошиблась. Именно поэтому поступила в училище для обучения по специальности «сборщик-испытатель полупроводниковых приборов». Затем училась в Новосибирском электротехническом институте, но по состоянию здоровья не смогла его окончить. То, что сегодня я – контролер ОТК, а не сотрудник, к примеру, цеха КИПиА, абсолютно не жалею. Круг моих обязанностей гораздо шире и интереснее. Ведь я еще работаю и с людьми. А они у нас такие замечательные! И я счастлива, что в тех ферросплавах, которые мы поставляем практически по всему миру, есть непосредственная частичка моей работы.

Кстати, одно из любимых занятий Антонины в цехе – наблюдать за разливкой металла. В этот момент она всегда вспоминает выражение: «В честь металлургов не дают салют, они с салютом каждый день живут!»

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