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Маленький, но праздник
Наталья Денисова

В небольшом кызылординском городке Казалинске в железнодорожной больнице открыли центр магнитно-резонансной томографии.

– Такой метод диагностики, как МРТ, «видит» все, – рассказали в областном управлении здравоохранения, – но лучше всего – мягкие ткани: мышцы, нервы, мозг, межпозвоночные диски, связки, хрящи, паренхиматозные органы и многое другое. Эта технология позволяет получать снимки изнутри тела в трехмерном изображении. Магнитно-резонансная томо­графия является незаменимым и ведущим современным методом исследования структуры головного и спинного мозга, оболочек мозга, позвоночника, малого таза, суставов.

Для получения изображения магнитно-резонансный томограф не использует рент­геновское излучение. Пациента помещают в магнитное поле, которое создает томограф. Молекулы в организме при этом разворачиваются согласно направлению магнитного поля. Под воздействием радиочастотного импульса молекулы тканей человека вступают в резонанс. Ядра атомов испускают ответные колебания, их регистрирует компьютер, томограф распознает эти сигналы, дешифрует их и строит изображение среза органа или части тела.

Раньше жители Казалинского района на МРТ ездили в Кызылорду, за 300 км.

– Конечно, открытие центра МРТ – важное событие для нашего населения, – отметил аким Казалинского района Мухтар Уразбаев. – Создание современной инфраструктуры в здравоохранении, оснащение медорганизаций – большое благо для народа. И вот сегодня у нас настоящий праздник. Сотрудники центра прошли специальную подготовку в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде и готовы к приему пациентов.

Председатель Казалинского районного совета ветеранов Оразгали Бекбанов тоже позд­равил людей с маленьким, но достижением.

– Каждый шаг к улучшению качества медицинского обслуживания населения – это еще одна маленькая победа, – сказал он. – Ведь здоровье – главное богатство каждого человека. Хорошо, что теперь у нас есть свой центр МРТ.

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