Малик-батыр Статьи 1169 Дулат МОЛДАБАЕВ

Повествование начинается с того, что в Кокшетау у человека по имени Габдулла на свет появился сын, его назвали Малик. Когда он вырастет и возмужает, начнется кровопролитная война.



Надо сказать, что "дастан" в переводе с персидского значит "рассказ", в общем, это эпическое фольклорное произведение, в литературе его иногда сравнивают с жанром героической поэмы в европейской традиции. Именно в такой форме, 11-сложным и 7-сложным стихом, и написана поэ­ма Жаксыбая Жантобетова. Построена она в традициях казахской историко-эпической литературы. Подобно тому как в поэме об Алпамысе и других эпических героях, Малик, узнав о том, что враг напал на страну, облачается в доспехи, берет в руки "бес қару" – пять видов вооружения – колющее, рубящее, режущее, стреляю­щее и ударное. Следом за этим идут монологи отца Габдуллы, жены Жанбопе, Малика.



"Аттан!" – разнесся клич по стране. Малик-батыр отправляется на фронт. Услышав об этом, к нему присоединяются богатыри со всего Казахстана: потомок Каракерея Кабанбая и Кокжал Барака Толеген, потомок Сыпатая и Бугыбая Бауыржан, Абдолла и Турсынбай из рода Исатая и Махамбета, меткий стрелок Абдибек, ведущий родословную от Сураншы и Саурыка.



Не думал немец встретить

под Москвой отпор,

Но обескровлен был он там,

бежал, познав позор.

На той земле батыры –

славные казахские сыны

В борьбе с врагом явили

яростный напор,

На той земле в сражении

с фашистов тьмой

Наш Малик стал известен

как герой.



Подобно тому как в исторических дастанах описываются времена великих потрясений, войн с внешним врагом, восстаний против колониального гнета, автор рисует картину битвы под Моск­вой, где казахстанские воинские соединения встали стеной, не дав врагу пробиться к столице государства. В казахской героической литературе известны такие уникальные дастаны, как "Абылай-хан", "Кенесары", "Исатай – Махамбет", "Бекет-батыр", "Олжабай-батыр", "Жабай-батыр", "Кабанбай-батыр", "Отеген-батыр", "Аркалык-батыр". Как видим, большинство из них посвящены выдающимся личностям: ханам, батырам, биям. В них повествуется о событиях далекого прошлого, а так как написаны они в эпическом жанре, герои проявляют мужество и героизм, ведя борьбу с чужеземными завоевателями.



С мечом в руке и с песней

на устах

Батыр Малик фашистов

стал крушить,

На поле брани кровь врага

лилась рекой,

И полегли они косою

скошенной травой.



Вместе с этим произведения исторического жанра имеют познавательное значение, повест­вуют об истории народа, используя старинные летописи, легенды и предания. Исторические поэмы рассказывают о борьбе за нацио­нальную независимость, о выдаю­щихся личностях, вошедших в историю страны. В памяти народа такие сведения сохранились благодаря дастанам и эпическим поэмам, сказкам, преданиям и легендам. Из фольклора можно узнать не только о важных исторических событиях, но и о быте, нравах, обычаях ушедшего времени.



Старший политрук Малик Габдуллин имел глубокие познания в казахском историческом эпосе. Такие произведения, с богатым содержанием, приближенные к реальной действительности, он пересказывал своим бойцам.



Сабит Муканов, у которого воспитывался будущий герой войны, о таких поэмах говорил, что они наряду с историческим имеют важное литературное значение, поскольку основаны на реализме, в них четко показаны образы людей, их внешние и внутренние качества. Ермахан Бекмаханов, работая над своей монографией "Казахстан в 20–40-е годы XIX века" при описании восстания под руководством Кенесары Касымова воспользовался дастаном Нысанбая-жырау "Кенесары – Наурызбай". В ней достоверно были отражены события и даты, имена батыров Кенесары, совершенные ими подвиги. А командир Малика Габдуллина Бауыржан Момышулы в своем "Дневнике командира" говорил о значении народного эпоса так: "Я на собственном опыте убедился, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца колоссальное значение играют военное прошлое народа и национальные традиции".



Но вернемся к героической поэме о славном сыне казахского народа Малике Габдуллине. Борис Полевой, военный корреспондент газеты "Правда", в самый разгар боев под Москвой воспел подвиг Малика Габдуллина. В своем очерке, пророчески названном "Рождение эпоса", он воспроизводит подслушанный им в окопе бесхитростный рассказ одного из бойцов: "Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис. У него глаз беркута, и он видит врага, как бы тот ни прятался. Рука у него не устает убивать фашистских шакалов. Как увидят немцы Малика-батыра, сразу же убегают". Писатель воспользовался мотивами казахского героического эпоса о батырах прошлого не случайно, ведь молодой Малик Габдуллин еще до начала войны занимался изучением казахского фольклора, в том числе и эпических поэм. Будущий ученый и на фронте, в коротких перерывах между жестокими боями, прямо на передовой использовал народную литературу как инструмент воспитательной работы с солдатами.



Вернувшись с фронта, Малик Габдуллин продолжит свою научно-педагогическую деятельность. И будет писать не только о той войне, через фронты которой он прошел вместе с боевыми друзьями. Сфера его интересов – героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки казахского народа. Молодой ученый получил степень кандидата филологических наук, написав в 1947 году труд "Казахская былина "Кобланды-батыр". А ученую степень доктора филологических наук он получит в 1959 году, опубликовав литературоведческий труд "Устное поэтическое творчество казахского народа".



Фронтовик, Герой Советского Союза возглавлял Институт литературы и языкознания АН Казахской ССР, был ректором КазПИ­ им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова АН Казахской ССР. Поразительная работоспособность и необычайное трудолюбие, широкий кругозор и любовь к народному творчеству, интерес к истокам и желание сохранить богатое фольклорное наследие для грядущих потомков позволили ему, прожившему всего 58 лет, многое успеть, оставить после себя научные монографии, школьные учебники для национальных школ и художественные произведения. Ученый-педагог принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. За год до своей кончины, во время работы в Институте литературы и искусст­ва им. М. Ауэзова, он удостоился премии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР за монографию "О герои­ческом эпосе казахского народа".



Его не очень длинная по современным меркам жизнь дала рождение новому эпосу. В десятом томе собрания героического эпоса "Ержурек", помимо поэмы "Малик-батыр", о герое повествуется еще в одном произведении, вошедшем в десятитомник, – "Батыр-дастан". В этой поэме Мынбая Раша также описывается битва под Москвой.

Имя Героя Советского Союза М. Габдуллина, которому 15 нояб­ря исполнилось бы 100 лет, носят улицы городов, школы. В 1995 году на родине ученого, в Кокшетау, был открыт Музей Малика Габдуллина. Год назад в этом городе установили памятник герою. К его подножию кладут цветы благодарные потомки, на примере его жизни воспитывают подрастающее поколение. Рождаются новые эпические поэмы.