Повествование начинается с того, что в Кокшетау у человека по имени Габдулла на свет появился сын, его назвали Малик. Когда он вырастет и возмужает, начнется кровопролитная война.
Надо сказать, что «дастан» в переводе с персидского значит «рассказ», в общем, это эпическое фольклорное произведение, в литературе его иногда сравнивают с жанром героической поэмы в европейской традиции. Именно в такой форме, 11-сложным и 7-сложным стихом, и написана поэма Жаксыбая Жантобетова. Построена она в традициях казахской историко-эпической литературы. Подобно тому как в поэме об Алпамысе и других эпических героях, Малик, узнав о том, что враг напал на страну, облачается в доспехи, берет в руки «бес қару» – пять видов вооружения – колющее, рубящее, режущее, стреляющее и ударное. Следом за этим идут монологи отца Габдуллы, жены Жанбопе, Малика.
«Аттан!» – разнесся клич по стране. Малик-батыр отправляется на фронт. Услышав об этом, к нему присоединяются богатыри со всего Казахстана: потомок Каракерея Кабанбая и Кокжал Барака Толеген, потомок Сыпатая и Бугыбая Бауыржан, Абдолла и Турсынбай из рода Исатая и Махамбета, меткий стрелок Абдибек, ведущий родословную от Сураншы и Саурыка.
Не думал немец встретить
под Москвой отпор,
Но обескровлен был он там,
бежал, познав позор.
На той земле батыры –
славные казахские сыны
В борьбе с врагом явили
яростный напор,
На той земле в сражении
с фашистов тьмой
Наш Малик стал известен
как герой.
Подобно тому как в исторических дастанах описываются времена великих потрясений, войн с внешним врагом, восстаний против колониального гнета, автор рисует картину битвы под Москвой, где казахстанские воинские соединения встали стеной, не дав врагу пробиться к столице государства. В казахской героической литературе известны такие уникальные дастаны, как «Абылай-хан», «Кенесары», «Исатай – Махамбет», «Бекет-батыр», «Олжабай-батыр», «Жабай-батыр», «Кабанбай-батыр», «Отеген-батыр», «Аркалык-батыр». Как видим, большинство из них посвящены выдающимся личностям: ханам, батырам, биям. В них повествуется о событиях далекого прошлого, а так как написаны они в эпическом жанре, герои проявляют мужество и героизм, ведя борьбу с чужеземными завоевателями.
С мечом в руке и с песней
на устах
Батыр Малик фашистов
стал крушить,
На поле брани кровь врага
лилась рекой,
И полегли они косою
скошенной травой.
Вместе с этим произведения исторического жанра имеют познавательное значение, повествуют об истории народа, используя старинные летописи, легенды и предания. Исторические поэмы рассказывают о борьбе за национальную независимость, о выдающихся личностях, вошедших в историю страны. В памяти народа такие сведения сохранились благодаря дастанам и эпическим поэмам, сказкам, преданиям и легендам. Из фольклора можно узнать не только о важных исторических событиях, но и о быте, нравах, обычаях ушедшего времени.
Старший политрук Малик Габдуллин имел глубокие познания в казахском историческом эпосе. Такие произведения, с богатым содержанием, приближенные к реальной действительности, он пересказывал своим бойцам.
Сабит Муканов, у которого воспитывался будущий герой войны, о таких поэмах говорил, что они наряду с историческим имеют важное литературное значение, поскольку основаны на реализме, в них четко показаны образы людей, их внешние и внутренние качества. Ермахан Бекмаханов, работая над своей монографией «Казахстан в 20–40-е годы XIX века» при описании восстания под руководством Кенесары Касымова воспользовался дастаном Нысанбая-жырау «Кенесары – Наурызбай». В ней достоверно были отражены события и даты, имена батыров Кенесары, совершенные ими подвиги. А командир Малика Габдуллина Бауыржан Момышулы в своем «Дневнике командира» говорил о значении народного эпоса так: «Я на собственном опыте убедился, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца колоссальное значение играют военное прошлое народа и национальные традиции».
Но вернемся к героической поэме о славном сыне казахского народа Малике Габдуллине. Борис Полевой, военный корреспондент газеты «Правда», в самый разгар боев под Москвой воспел подвиг Малика Габдуллина. В своем очерке, пророчески названном «Рождение эпоса», он воспроизводит подслушанный им в окопе бесхитростный рассказ одного из бойцов: «Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис. У него глаз беркута, и он видит врага, как бы тот ни прятался. Рука у него не устает убивать фашистских шакалов. Как увидят немцы Малика-батыра, сразу же убегают». Писатель воспользовался мотивами казахского героического эпоса о батырах прошлого не случайно, ведь молодой Малик Габдуллин еще до начала войны занимался изучением казахского фольклора, в том числе и эпических поэм. Будущий ученый и на фронте, в коротких перерывах между жестокими боями, прямо на передовой использовал народную литературу как инструмент воспитательной работы с солдатами.
Вернувшись с фронта, Малик Габдуллин продолжит свою научно-педагогическую деятельность. И будет писать не только о той войне, через фронты которой он прошел вместе с боевыми друзьями. Сфера его интересов – героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки казахского народа. Молодой ученый получил степень кандидата филологических наук, написав в 1947 году труд «Казахская былина «Кобланды-батыр». А ученую степень доктора филологических наук он получит в 1959 году, опубликовав литературоведческий труд «Устное поэтическое творчество казахского народа».
Фронтовик, Герой Советского Союза возглавлял Институт литературы и языкознания АН Казахской ССР, был ректором КазПИ им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова АН Казахской ССР. Поразительная работоспособность и необычайное трудолюбие, широкий кругозор и любовь к народному творчеству, интерес к истокам и желание сохранить богатое фольклорное наследие для грядущих потомков позволили ему, прожившему всего 58 лет, многое успеть, оставить после себя научные монографии, школьные учебники для национальных школ и художественные произведения. Ученый-педагог принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. За год до своей кончины, во время работы в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова, он удостоился премии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР за монографию «О героическом эпосе казахского народа».
Его не очень длинная по современным меркам жизнь дала рождение новому эпосу. В десятом томе собрания героического эпоса «Ержурек», помимо поэмы «Малик-батыр», о герое повествуется еще в одном произведении, вошедшем в десятитомник, – «Батыр-дастан». В этой поэме Мынбая Раша также описывается битва под Москвой.
Имя Героя Советского Союза М. Габдуллина, которому 15 ноября исполнилось бы 100 лет, носят улицы городов, школы. В 1995 году на родине ученого, в Кокшетау, был открыт Музей Малика Габдуллина. Год назад в этом городе установили памятник герою. К его подножию кладут цветы благодарные потомки, на примере его жизни воспитывают подрастающее поколение. Рождаются новые эпические поэмы.