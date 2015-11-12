Малик-батыр Статьи 520 Дулат МОЛДАБАЕВ

Дулат МОЛДАБАЕВ

Повествование начинается с того, что в Кокшетау у человека по имени Габдулла на свет появился сын, его назвали Малик. Когда он вырастет и возмужает, начнется кровопролитная война.

Надо сказать, что «дастан» в переводе с персидского значит «рассказ», в общем, это эпическое фольклорное произведение, в литературе его иногда сравнивают с жанром героической поэмы в европейской традиции. Именно в такой форме, 11-сложным и 7-сложным стихом, и написана поэ­ма Жаксыбая Жантобетова. Построена она в традициях казахской историко-эпической литературы. Подобно тому как в поэме об Алпамысе и других эпических героях, Малик, узнав о том, что враг напал на страну, облачается в доспехи, берет в руки «бес қару» – пять видов вооружения – колющее, рубящее, режущее, стреляю­щее и ударное. Следом за этим идут монологи отца Габдуллы, жены Жанбопе, Малика.

«Аттан!» – разнесся клич по стране. Малик-батыр отправляется на фронт. Услышав об этом, к нему присоединяются богатыри со всего Казахстана: потомок Каракерея Кабанбая и Кокжал Барака Толеген, потомок Сыпатая и Бугыбая Бауыржан, Абдолла и Турсынбай из рода Исатая и Махамбета, меткий стрелок Абдибек, ведущий родословную от Сураншы и Саурыка.

Не думал немец встретить

под Москвой отпор,

Но обескровлен был он там,

бежал, познав позор.

На той земле батыры –

славные казахские сыны

В борьбе с врагом явили

яростный напор,

На той земле в сражении

с фашистов тьмой

Наш Малик стал известен

как герой.

Подобно тому как в исторических дастанах описываются времена великих потрясений, войн с внешним врагом, восстаний против колониального гнета, автор рисует картину битвы под Моск­вой, где казахстанские воинские соединения встали стеной, не дав врагу пробиться к столице государства. В казахской героической литературе известны такие уникальные дастаны, как «Абылай-хан», «Кенесары», «Исатай – Махамбет», «Бекет-батыр», «Олжабай-батыр», «Жабай-батыр», «Кабанбай-батыр», «Отеген-батыр», «Аркалык-батыр». Как видим, большинство из них посвящены выдающимся личностям: ханам, батырам, биям. В них повествуется о событиях далекого прошлого, а так как написаны они в эпическом жанре, герои проявляют мужество и героизм, ведя борьбу с чужеземными завоевателями.

С мечом в руке и с песней

на устах

Батыр Малик фашистов

стал крушить,

На поле брани кровь врага

лилась рекой,

И полегли они косою

скошенной травой.

Вместе с этим произведения исторического жанра имеют познавательное значение, повест­вуют об истории народа, используя старинные летописи, легенды и предания. Исторические поэмы рассказывают о борьбе за нацио­нальную независимость, о выдаю­щихся личностях, вошедших в историю страны. В памяти народа такие сведения сохранились благодаря дастанам и эпическим поэмам, сказкам, преданиям и легендам. Из фольклора можно узнать не только о важных исторических событиях, но и о быте, нравах, обычаях ушедшего времени.

Старший политрук Малик Габдуллин имел глубокие познания в казахском историческом эпосе. Такие произведения, с богатым содержанием, приближенные к реальной действительности, он пересказывал своим бойцам.

Сабит Муканов, у которого воспитывался будущий герой войны, о таких поэмах говорил, что они наряду с историческим имеют важное литературное значение, поскольку основаны на реализме, в них четко показаны образы людей, их внешние и внутренние качества. Ермахан Бекмаханов, работая над своей монографией «Казахстан в 20–40-е годы XIX века» при описании восстания под руководством Кенесары Касымова воспользовался дастаном Нысанбая-жырау «Кенесары – Наурызбай». В ней достоверно были отражены события и даты, имена батыров Кенесары, совершенные ими подвиги. А командир Малика Габдуллина Бауыржан Момышулы в своем «Дневнике командира» говорил о значении народного эпоса так: «Я на собственном опыте убедился, что в воспитании у солдата боевых качеств бойца колоссальное значение играют военное прошлое народа и национальные традиции».

Но вернемся к героической поэме о славном сыне казахского народа Малике Габдуллине. Борис Полевой, военный корреспондент газеты «Правда», в самый разгар боев под Москвой воспел подвиг Малика Габдуллина. В своем очерке, пророчески названном «Рождение эпоса», он воспроизводит подслушанный им в окопе бесхитростный рассказ одного из бойцов: «Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис. У него глаз беркута, и он видит врага, как бы тот ни прятался. Рука у него не устает убивать фашистских шакалов. Как увидят немцы Малика-батыра, сразу же убегают». Писатель воспользовался мотивами казахского героического эпоса о батырах прошлого не случайно, ведь молодой Малик Габдуллин еще до начала войны занимался изучением казахского фольклора, в том числе и эпических поэм. Будущий ученый и на фронте, в коротких перерывах между жестокими боями, прямо на передовой использовал народную литературу как инструмент воспитательной работы с солдатами.

Вернувшись с фронта, Малик Габдуллин продолжит свою научно-педагогическую деятельность. И будет писать не только о той войне, через фронты которой он прошел вместе с боевыми друзьями. Сфера его интересов – героический эпос, народные песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки казахского народа. Молодой ученый получил степень кандидата филологических наук, написав в 1947 году труд «Казахская былина «Кобланды-батыр». А ученую степень доктора филологических наук он получит в 1959 году, опубликовав литературоведческий труд «Устное поэтическое творчество казахского народа».

Фронтовик, Герой Советского Союза возглавлял Институт литературы и языкознания АН Казахской ССР, был ректором КазПИ­ им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова АН Казахской ССР. Поразительная работоспособность и необычайное трудолюбие, широкий кругозор и любовь к народному творчеству, интерес к истокам и желание сохранить богатое фольклорное наследие для грядущих потомков позволили ему, прожившему всего 58 лет, многое успеть, оставить после себя научные монографии, школьные учебники для национальных школ и художественные произведения. Ученый-педагог принимал участие в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы. За год до своей кончины, во время работы в Институте литературы и искусст­ва им. М. Ауэзова, он удостоился премии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР за монографию «О герои­ческом эпосе казахского народа».

Его не очень длинная по современным меркам жизнь дала рождение новому эпосу. В десятом томе собрания героического эпоса «Ержурек», помимо поэмы «Малик-батыр», о герое повествуется еще в одном произведении, вошедшем в десятитомник, – «Батыр-дастан». В этой поэме Мынбая Раша также описывается битва под Москвой.

Имя Героя Советского Союза М. Габдуллина, которому 15 нояб­ря исполнилось бы 100 лет, носят улицы городов, школы. В 1995 году на родине ученого, в Кокшетау, был открыт Музей Малика Габдуллина. Год назад в этом городе установили памятник герою. К его подножию кладут цветы благодарные потомки, на примере его жизни воспитывают подрастающее поколение. Рождаются новые эпические поэмы.