Малоимущие казахстанцы получили 15 тысяч голов скота на Курбан айт

Айнагуль Бекеева
фото с сайта islamrb.ru
Духовное управление мусульман Казахстана отчиталось о благотворительной деятельности по итогам празднования Курбан айт.

По инициативе Главного муфтия Ержана хаджи Малгаджыулы, в областных, городских, районных, сельских мечетях мясо принесенного в жертву скота было распределено среди нуждающихся и малоимущих семей.

В этом году в мечетях страны было принесено в жертву 15 308 голов крупного и мелкого рогатого скота. Мясо жертвоприношений было распределено между 23 419 социально не защищенными семьями, а также направлены в социальные учреждения (дома престарелых, детские дома, дома инвалидов). Так, например, в Алматы благотворительная помощь была оказана 2 431 семьям и 12 социальным учреждениям. В Талдыкорганской области аналогичную помощь получили 4230 семьи, в Южно-Казахстанской области 4 009 семьи, в Астане помощь была оказана 3 695 семьям.

