Малость

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​Валентина ФИРОНОВА

Довелось этого балагура встретить и на базарчике возле магазина, где торгуют съестными припасами бабули, не отличающиеся особой приветливостью и улыбчивостью. Не то скажешь, и обругать могут, не выбирая слов.

– Ну что, бабоньки, надоел вам мороз-то? Потеплело бы уже, что ли! Совсем, видно, замерзли! – шутливо говорит весельчак нахохлившимся бабулькам. Те настораживаются, а потом смеются. Пус­тяки, скажете? Дурака валяет мужик? Может, и не очень изящно он поднял настрое­ние, но ведь поднял-таки.

Конечно, любому человеку свойственно считать себя главным, той самой осью, вокруг которой вращается Вселенная. Но обычно все-таки срабатывает принцип добрососедства. Должен срабатывать. Когда ты все-таки допускаешь, что человек, который стоит рядом с тобой в автобусе, – не помеха, специально поставленная для того, чтобы тебе было трудно дышать, а тоже драгоценный сосуд, наполненный жизнью, эмоциями, чувствами. В конце концов, ему тоже тяжело выносить тебя рядом.

Что уж там говорить, нет-нет да и зашкаливает среди нас градус взаимной непереносимости. Недавно сообщили об одной любительнице сериалов, которая перерезала трос на люльке строителя, который занимался ремонтом дома и мешал тетке смотреть телевизор. Представляю, какой ужас испытал молодой человек, когда находился в свободном полете. Страшно подумать. Но ему повезло, у него оказался страховочный трос, благодаря которому падение прекратилось как раз между вторым и первым этажами. Считай, за одну секунду до страшной гибели.

Против нервной дамы возбудили уголовное дело, но у нее уже нашлись смягчающие обстоятельства – маленькая внучка, которая находится на ее иждивении. Потом, скорее всего, добавятся еще плюсики в ее пользу. Парень-то, в конце концов, не погиб! И пойдет эта психопатка дальше смотреть свои сериалы. А если кто помешает, не пощадит. Женщина, которая перерезала трос, конечно, находится в крайней стадии озлобления. Это как же надо постараться, чтобы перепилить трос. За одну минуту это не сделаешь. И поступок сам по себе страшный, и страшно то, что этот злобный человек воспитывает маленького ребенка.

Таких людей не изолируешь. И тем не менее нейтрализовать их можно. С ними не надо вступать в конфликт. Наоборот, лучше стараться излучать добро, улыбаться в ответ. Тогда бешенство и злоба гасятся. Самой неоднократно приходилось проверять. К сожалению, улыбнуться бывает куда как сложнее, чем грубо заорать в ответ на хамство.

Казалось бы, ничего особенного. Просто один человек сказал другому гадость. Может, на самом деле просто так. Не сильно-то и со зла. Сказал и забыл. И значения не придал. А что-то дрогнуло в отношениях. Рассыпалось, и зазмеились трещины. Много ведь и не надо, чтобы изменились отношения. Треснули. А потом и разлетелись. Да так, что и не склеишь.

Потому и хочется помнить и беречь хорошее. Пусть даже самое маленькое. Еле заметное. Как первый весенний цветок, как солнечное утро, как веселого балагура и улыбку кассирши. Доброе хорошо запоминается. И пусть его будет больше! 

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