​Малотравматично и безболезненно

С докладами на ней выступили заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского университета Астаны профессор Серик Искаков, заведующий родильным отделением больницы Степногорска Шерали Юлдашев и заведующая родильным отделением областного перинатального центра Айгуль Кожагапарова. Они поделились опытом по оценке состояния плода во время беременности и родов, рассказали о современных возможностях оперативной гинекологии, методах профилактики и лечения кровотечений во время беременности, родов и послеродового периода.

Кроме того С. Искаков провел для акмолинских медиков мас­тер-класс по лапароскопической гистерэктомии (удалению матки). Такая операция проводится через небольшие разрезы от 0,5 до 1 см, через которые вводится оптическое устройство с подключенным к нему источником света. Это хирургическое вмешательство существенно сокращает время послеоперационного восстановления. По словам доктора, преимущество этого метода заключается в том, что операция не только малотравматична, но и обеспечивает хороший косметический эффект, гораздо легче переносится па­циентками, а пос­ле нее практически не требуется обезболивание. При этом срок гос­питализации составляет всего три-четыре дня.