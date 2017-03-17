​Малотравматично и безболезненно

Свежий выпуск
560
Чингиз Ташенов, Кокшетау

С докладами на ней выступили заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского университета Астаны профессор Серик Искаков, заведующий родильным отделением больницы Степногорска Шерали Юлдашев и заведующая родильным отделением областного перинатального центра Айгуль Кожагапарова. Они поделились опытом по оценке состояния плода во время беременности и родов, рассказали о современных возможностях оперативной гинекологии, методах профилактики и лечения кровотечений во время беременности, родов и послеродового периода.

Кроме того С. Искаков провел для акмолинских медиков мас­тер-класс по лапароскопической гистерэктомии (удалению матки). Такая операция проводится через небольшие разрезы от 0,5 до 1 см, через которые вводится оптическое устройство с подключенным к нему источником света. Это хирургическое вмешательство существенно сокращает время послеоперационного восстановления. По словам доктора, преимущество этого метода заключается в том, что операция не только малотравматична, но и обеспечивает хороший косметический эффект, гораздо легче переносится па­циентками, а пос­ле нее практически не требуется обезболивание. При этом срок гос­питализации составляет всего три-четыре дня.

Популярное

Все
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Путь к «зеленому» будущему
Сохранить чистоту языка
«Золотой человек» в Китае
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Так торговать нельзя!
Цена родительской беспечности
Поддержание мира требует слаженности действий
Программа нового этапа экономического развития
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Нужен принцип справедливости и разумности
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Вознаграждение в обмен на оружие
На дорогах – недоучки
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Безбарьерная среда с… бордюрами
Семь сел остались без жителей
Матчи пройдут в Линце и Алматы
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Человеку труда посвящается
Жалоб пока не поступало
Семь сел остались без жителей
Вознаграждение в обмен на оружие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]