– Сегодня оно позволяет нам не только получить 100-процентную диагностику повреж­дений и заболеваний коленного сустава, но и непосредственно проводить малоинвазивные вмешательства, – говорит хирург-травматолог, врач высшей категории Нуржан Отельбеков. – При этом во время операции хирург делает лишь два-три небольших разреза длиной в 1–1,5 сантиметра, через которые он проводит необходимые манипуляции. А раньше врачам приходилось вскрывать колено, делая большие разрезы, и потому процесс заживления был куда более продолжительным и болезненным. К тому же после операции у больного оставались шрамы на коленях. Сегодня это для нас уже в прошлом, все делается малотравматично и эстетично.

Мне довелось побывать на одной такой операции, которую провел заведующий отделением травматологии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Цой. А помогали ему ее провести врач-анестезиолог Виктор Филатов и операционная сестра Юлия Ульяницкая. Длилась эта операция 45 минут, после чего и состоялась наша беседа.

– У этого пациента была киста внутри мениска, которую мы убрали без нанесения больших разрезов, и операция прошла успешно, – говорит Владимир Алексеевич. – Надо сказать, что травмы коленного сустава – довольно распространенное заболевание. До конца 2014 года практически всех больных с такого рода травмами мы отправляли на лечение в Астану, в институт травматологии и ортопедии, ведь в нашем распоряжении не было современного оборудования, позволяющего проводить операции малоинвазивным методом. А ведь такой щадящий способ хирургического вмешательства позволяет больному раньше начинать двигаться, значительно облегчать реабилитационный процесс, и в конечном итоге он гораздо быстрее выздоравливает и возвращается к полноценной жизни.

Врач В. Цой, хирург с большим стажем работы, для освоения нового оборудования и методик проведения подобных операций выезжал в научные травматологические центры Астаны и Москвы для того, чтобы перенять опыт у тамошних коллег. Первые операции с помощью полученного оборудования в больнице он провел успешно, заложив тем самым надежную основу в освоение нового для акмолинских врачей метода лечения сложных травм и заболеваний коленного сустава.

– Это оборудование было приобретено за счет средств областного бюджета в конце 2014 года, – говорит заместитель главного врача областной больницы Райхан Мукатова. – Травмы и заболевания коленного сустава сегодня довольно часто наблюдаются у людей молодого возраста. У представителей старшего поколения развиваются дегенеративные поражения, связанные с постепенным износом человеческого организма. А потому проблема лечения таких пациентов для нас была актуальной, требующей решения. Теперь же можно сказать, что она у нас успешно решена. За год с помощью приобретенного оборудования наши врачи провели 46 операций. Бригада специалистов отделения травматологии сегодня делает операции не только по удалению менисков, но и более сложные операции на крестообразных связках при поддержке специалистов НИИТО города Астаны. Ну а главное, конечно же, то, что операции на коленных суставах стали для наших пациентов гораздо менее травматичными, что позволяет им быстрее встать на ноги и ощутить себя здоровыми людьми.