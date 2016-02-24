Свежий выпуск
​Малотравматично и эстетично
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

– Сегодня оно позволяет нам не только получить 100-процентную диагностику повреж­дений и заболеваний коленного сустава, но и непосредственно проводить малоинвазивные вмешательства, – говорит хирург-травматолог, врач высшей категории Нуржан Отельбеков. – При этом во время операции хирург делает лишь два-три небольших разреза длиной в 1–1,5 сантиметра, через которые он проводит необходимые манипуляции. А раньше врачам приходилось вскрывать колено, делая большие разрезы, и потому процесс заживления был куда более продолжительным и болезненным. К тому же после операции у больного оставались шрамы на коленях. Сегодня это для нас уже в прошлом, все делается малотравматично и эстетично.

Мне довелось побывать на одной такой операции, которую провел заведующий отделением травматологии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Цой. А помогали ему ее провести врач-анестезиолог Виктор Филатов и операционная сестра Юлия Ульяницкая. Длилась эта операция 45 минут, после чего и состоялась наша беседа.

– У этого пациента была киста внутри мениска, которую мы убрали без нанесения больших разрезов, и операция прошла успешно, – говорит Владимир Алексеевич. – Надо сказать, что травмы коленного сустава – довольно распространенное заболевание. До конца 2014 года практически всех больных с такого рода травмами мы отправляли на лечение в Астану, в институт травматологии и ортопедии, ведь в нашем распоряжении не было современного оборудования, позволяющего проводить операции малоинвазивным методом. А ведь такой щадящий способ хирургического вмешательства позволяет больному раньше начинать двигаться, значительно облегчать реабилитационный процесс, и в конечном итоге он гораздо быстрее выздоравливает и возвращается к полноценной жизни.

Врач В. Цой, хирург с большим стажем работы, для освоения нового оборудования и методик проведения подобных операций выезжал в научные травматологические центры Астаны и Москвы для того, чтобы перенять опыт у тамошних коллег. Первые операции с помощью полученного оборудования в больнице он провел успешно, заложив тем самым надежную основу в освоение нового для акмолинских врачей метода лечения сложных травм и заболеваний коленного сустава.

– Это оборудование было приобретено за счет средств областного бюджета в конце 2014 года, – говорит заместитель главного врача областной больницы Райхан Мукатова. – Травмы и заболевания коленного сустава сегодня довольно часто наблюдаются у людей молодого возраста. У представителей старшего поколения развиваются дегенеративные поражения, связанные с постепенным износом человеческого организма. А потому проблема лечения таких пациентов для нас была актуальной, требующей решения. Теперь же можно сказать, что она у нас успешно решена. За год с помощью приобретенного оборудования наши врачи провели 46 операций. Бригада специалистов отделения травматологии сегодня делает операции не только по удалению менисков, но и более сложные операции на крестообразных связках при поддержке специалистов НИИТО города Астаны. Ну а главное, конечно же, то, что операции на коленных суставах стали для наших пациентов гораздо менее травматичными, что позволяет им быстрее встать на ноги и ощутить себя здоровыми людьми. 

Популярное

Все
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
Из Капшагая – в Қонаев
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Наука фермеров питает
Баланс интересов и реалий
Завышенные аппетиты
Встречи с общественностью
Конфликты нужно упреждать
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Курс доллара резко упал
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Свежий выпуск
Возьмемся за руки, друзья!
Свежий выпуск
Долгий след любви длиннее жизни
Свежий выпуск
Стартует посевная
Свежий выпуск
Пока мы помним, герои живы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]