Малые планеты и астероиды назовут именами школьников – победителей конкурса Intel ISEF 2016

В ходе вручения главных наград конкурса молодых ученых Intel ISEF 2016 победителям и призерам (1 и 2-е места) кроме денежных призов и грантов была предоставлена уникальная награда – их именами назовут малые планеты и астероиды. Такой необычный подарок участникам сделал Массачусетский технологический институт, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Общий призовой фонд конкурса составил более $4 млн. Включая награды Intel ISEF Grand Award победителям, занявшим четыре призовых места в 22 категориях ($500 за 4-е место, $1000 – за 3-е место, $1500 – за 2-е место, $3000 – за 1-е место).
Кроме того, среди призеров были отобраны самые интересные, по мнению жюри, проекты, награжденные отдельными грантами. А также прошло награждение от партнеров Intel ISEF.
Победителем этого года стал 18-летний микробиолог из Канады Хань Цзе Ван. Ему была вручена главная награда – награда имени Гордона Мура (Gordon E. Moore Award) – $75 тыс., которая будет направлена на дальнейшее развитие его проекта по переработке отходов микроорганизмами в энергию. Данный вид энергии может составить конкуренцию солнечной.
15-летний Сьямантак Пайра из Техаса (США) получил одну из двух наград для молодых ученых от Intel – грант на сумму $50 тыс. для дальнейшей работы над своим проектом. Он разработал дешевый автоматизированный коленный бандаж, который позволяет людям с проблемами в коленном суставе передвигаться самостоятельно.
17-летняя Кати Лю из Юты (США) за разработку батареи питания нового типа (более легкая и безопасная) получила второй грант Intel в размере $50 тыс.
Отметим, что в Intel ISEF 2016 приняли участие более 1 700 молодых ученых из 65 стран мира, в том числе трое из Казахстана
, которые прошли в финал после сложного отбора на 419 научных конкурсах в 77 странах мира.
Лауреатами в различных категориях стали более 600 участников, в том числе 22 в категории "Лучшие из лучших", они дополнительно получили денежные награды в размере $5 тыс.
Intel также предоставил грант в размере $1 тыс каждой школе, которую представляет победитель.