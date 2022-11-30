​​​​​​​Малыш будет жить

Как рассказали в перинатальном центре, после родов врачи-неонатологи диагностировали у только что появившегося малыша врожденный порок развития легких – кистозно-аденоматозную мальформацию левого легкого.

Как сообщила руководитель неонатальной службы перинатального центра Гульжазира Дюсекенова, сразу после рождения ребенок был переведен в отделение детской реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие тяжелые пороки развития необходимо переводить на четвертый уровень, в профильные центры городов Астаны или Алматы. Но в этом случае крайне тяжелое состоя­ние малыша не позволило его транспортировать, так как он мог погибнуть при перелете. Врачи Семея инициировали приглашение в областной центр кандидата медицинских наук хирурга высшей категории Константина Хаирова из НЦПДХ Алматы, который совместно с заведующим хирургическим отделением детского стационара университетского госпиталя Ерланом Жумажановым и хирургом SES из Германии Марией Краузак удалил кисту левого легкого.

Операция завершилась успешно, ребенок уже на самостоятельном дыхании, радует маму и все отделение детской реанимации.