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​Малыш из «зеленой» экономики
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Автомобиль на электрической тяге сошел с конвейера усть-каменогорского автозавода. Этот небольшой KIA Soul EV произвел прекрасное впечатление. Запускается он легко: надо нажать педаль тормоза, затем кнопку запуска двигателя и перевести рычажок КПП в режим Drive. Все, можно ехать. При этом привычного рокота двигателя совершенно не слышно. В салоне тихо, едет машина мягко, управляется легко. И еще немаловажная деталь: заряжать высоковольтную батарею электрокара можно от бытовой сети, то есть обычной розетки. При этом потребление энергии составляет в среднем 2 кВт-час.

Выпуск первой «зеленой» машины очень важен, так как государство вкладывает серьезные средства в создание предпосылок для развития транспорта будущего. Так, регистрационный сбор даже для подержанного электромобиля установлен вдвое ниже, чем для авто на традиционном топливе. В отношении электромобилей действуют льготные ставки таможенных пошлин, кроме того, они освобождены от уплаты транспортного налога.

– Эти преференции установлены в рамках концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике, – сообщил президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев. – Ее ключевым элементом стали принцип расширенных обязательств производителей и программа утилизации автомобилей. Без сомнения, это важные шаги к оздоровлению отечественного автопарка и его экологизации.

Как хозяин ЭКСПО-2017, посвященной чистым источникам энергии, Казахстан, несомненно, будет продолжать создавать условия для эксплуатации «зеленого» транспорта. И тогда с развитием инфраструктуры на автозаводе смогут обсуждать серийное производство электромобилей. Пока же сделан первый шаг.

Остается добавить, что электромобиль минувшей зимой прошел серию длительных испытаний на трассах Восточного Казахстана и Астаны при температуре ниже минус 30. При полностью заряженной батарее средний запас хода в городе составил 107 км. По возвращении всегда оставались 20–30% заряда. В зависимости от интенсивности движения электрокар проводил без подзарядки от 8 часов до 3 суток.

Кроме того, усть-камено­горский «первенец» прошел 30-дневные испытания в автохозяйстве Управления делами Президента РК и ХОЗУ Парламента страны. И везде получил высокую оценку эксплуатационных характеристик.

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