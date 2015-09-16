Малыш Ламбады Свежий выпуск 409 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Это случается достаточно редко в зоологических садах, хотя шымкентская бегемотиха Ламбада уже производила на свет малыша, которого сама же и затоптала через несколько дней после рождения. Трагедию связали со стрессом, который пережила роженица. Считается, что бегемотихи очень капризны, и теперь сотрудники зверинца решили обеспечить максимальный покой и маме, и малышу.

Еще накануне родов Ламбаду, которую 23 года назад привезли на юг Казахстана из Николаевского зоопарка Москвы, отселили в отдельную клетку. Раньше она жила вместе с 11-летним бегемотом Турсыном, который и стал папой ее потомства. А в вольере установили камеру видеонаблюдения, чтобы не просто запечатлеть момент появления на свет малыша, но и конт­ролировать поведение бегемотов.

По словам заместителя директора шымкентского зоопарка по научной работе Латифши Алиева, внешнее наблюдение показывает, что малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Вход в вольер ограничен, доступ туда имеет только сотрудник, который дает корм. Поэтому в зоопарке пока не знают, какого пола малыш – Ламбада сама решит, когда придет время показать новорожденного на публике. А тем временем определятся и с именем для него. Поскольку на свет детеныш появился накануне Дня города, то это ответственное дело доверят шымкентцам.



