Малыш провалился в люк в центре Нур-Султана

В Нур-Султане маленький ребенок провалился в канализационный люк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на паблик в Instagram astanovka98.

По словам очевидцев, малыш упал на глубину 1,7-2 метра.

"Все случилось на остановке у Дома министерств. Шли мама с коляской и ребёнок рядом. Он наступил на люк и тот открылся. Прохожие отреагировали и один из мужчин полез внутрь и смог вытащить мальчика", - говорится в публикации.

Очевидец рассказывает, что после падения ребёнок не мог стоять на ногах. Там же вызвали скорую. Мальчику нет и двух лет.

Управление общественного здравоохранения города подтвердило информацию.

"Сегодня в травматологический пункт поступил ребенок 2020 года рождения, осмотрен нейрохирургом и травматологом. На момент осмотра ребенок в сознании, спокоен. Ему была оказана вся необходимая помощь, переломов, сотрясения нет. Даны рекомендации, на данный момент его отправляют на амбулаторное лечение", - сообщили в управздраве.

Также инцидент прокомментировали в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан.

"В настоящий момент, по данному колодцу проведены работы по бетонированию основания колодца и замене крышки. При этом, ревизионная работа по состоянию колодцев коммунальными предприятиями проводится на ежедневной основе, работы в данном направлении будут также усилены. В отношении балансодержателя колодца (подрядной организации) будут применены соответствующие меры", - говорится в сообщени.