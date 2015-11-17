​Малышей встречает «Балбөбек»

Аким Есильского района Аманбек Калжанов поздравил всех гостей с этим знаменательным событием. А директор ТОО «КазМунайГрупп» Елена Азарова вручила сертификат на установку спутникового телевидения «Отау TV» заведующей детсадом Гульназире Шариповой. В рамках программы «Балапан» за счет средств республиканского бюджета был проведен ремонт здания на сумму более 14 млн тенге. Новое учреждение рассчитано на 200 мест и обеспечит работой 48 человек.

Сегодня в Есильском районе функционирует 29 детских дошкольных организаций – шесть детских садов и 23 мини-центра. С открытием детсада «Балбөбек» показатель охвата детей от 3 до 6 лет в районе доведен до 100%.