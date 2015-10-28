Малыши довольны

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Для жителей здешних новостроек открытие первых объектов социальной инфраструктуры стало поистине радостным событием.
В двухэтажном садике «Айголек» созданы все необходимые условия для полноценного воспитания и творческого роста малышей: здесь есть музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, компьютерные классы. Здание укомплектовано современной мебелью, при его возведении применялись экологически чистые стройматериалы.
На церемонии по случаю ввода в строй объекта аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что еще недавно в регионе остро стоял вопрос дефицита мест в детских садах. Но благодаря выделению средств по госпрограмме «Нұрлы жол» удалось значительно улучшить ситуацию. С начала года уровень охвата детей дошкольным образованием вырос с 64 до 72%. А к 2020 году планируется довести этот показатель до 100%. Полностью решить проблему поможет государственно-частное партнерство. К примеру, больше половины детских садов сейчас возводится за счет инвестиций бизнес-структур.
Гости подарили детям мягкие игрушки, в ответ юные артисты устроили яркий мини-концерт.

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