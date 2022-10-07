Малышку в одном подгузнике обнаружили ночью на улице в Семее

Одинокую маленькую девочку нашли ночью на улице в городе Семее. На ребенке был только подгузник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Абайской области.

Об инциденте было рассказано в одном из местных пабликов.

Около 00:10 часов детский хирург на перекрёстке улиц Дастенова – Кабылбаева увидел девочку примерно 3-5 лет. По его словам, она была в одном памперсе. Он привез ее в больницу для осмотра. Спустя некоторое время нашлись родители, говорится в посте.

В Департаменте полиции области Абай информацию подтвердили.

«Сотрудники ювенальной полиции проверили семью, в которой воспитывается девочка. В ходе проверки было установлено, что семья благополучная, мать и отец работают. Исследуя хронологию выхода ребенка на улицу, было установлено, что мама уложила ребенка спать после работы и сама отдыхала», – рассказали в полиции.

Исчезновение ребенка обнаружил отец, вернувшись домой, он же сразу же обратился на канал 102.

В тот момент девочку уже поместили в Дом малютки.

По данному факту отец был привлечен к административной ответственности по части 2 административной статьи «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей», заключили в ДП.