Малый бизнес – движущая сила нового курса

Скажу прямо: благодаря поддержке государства я сумел открыть собственное дело. В частности, по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» предприятие, которым я руковожу, получило кредит на покупку оборудования. В Западном Казахстане это единственное производство, специализирующееся на выпуске одноразовой пластиковой посуды – 200-миллиграмовых стаканов для горячих, холодных напитков, контейнеров для яиц, тарелок диаметром 220 мм, 500-граммовых лотков, других пластиковых изделий. Стоимость приобретенной новой производственной линии составила 26,4 млн. тенге, из которых 60% – собственные средства предприятия, остальная часть – кредиты, которые были просубсидированы в рамках госпрограммы.

Это весьма ощутимая помощь для малого бизнеса. Судите сами: нам выдан кредит под 14%, и при этом половину из них оплачивает государство. В настоящее время я имею собственную производственную базу и помещение. В ходе запуска проекта было создано 13 рабочих мест, в том числе 11 человек трудоустроены через Центр занятости. Выпуск первой продукции был произведен в марте 2013 года. Мощность производства – 30 тыс. изделий в час. Рынками сбыта на данный момент являются предприятия Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей. Мы планируем и дальше расширять ассортимент.

Президент в своем выступлении вновь заострил внимание на том, что малый бизнес является главным инструментом форсированного индустриально-инновационного развития всей страны. Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике, тем устойчивее будет наше развитие, сказал Нурсултан Назарбаев. И в предстоящие годы для масштабного прорыва в этом направлении нужно использовать все имеющиеся рычаги. Нынешнее Послание Главы государства нацелено на пошаговое исполнение тех больших задач, которые им обозначены в Стратегии «Казахстан-2050». Это конкретный план действий по вхож­дению РК в ближайшие десятилетия в число 30 развитых, конкурентоспособных стран мира.

Ержан УТЕШЕВ, предприниматель, директор ТОО «Абадан-Пласт», Актобе