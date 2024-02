Малый бизнес – крупный игрок Свежий выпуск 457 Роза АМАНОВА

Организаторами мероприятия выступили АО «Самрук-Казына» и Комитет по содействию международной торговле КНР.

В ходе форума казахстанские и китайские компании презентовали свои проекты в нефтяной, логистической, телекоммуникационной, энергетичес­кой областях, сфере недвижимости. Они поделились планами, обсудили направления делового партнерства. С казахстанской стороны свои проекты представили АО «Казахтелеком», АО «Казахстанский институт нефти и газа», АО «KTZ Express», СЭЗ «Морпорт Актау», с китайской стороны – компания Hareon Solar Science and Technology Co. Ltd, корпорация по машиностроению и инжинирингу CMEC.

Бизнесмены из Поднебесной ознакомились с инвестиционным потенциалом Казахстана и последними тенденциями развития инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами. Так, в июне 2014 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон о совершенствовании инвестиционного климата, предусматривающий беспрецедентные меры поддержки инвесторов, в частности, освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога на 10 лет и налога на имущество на 8 лет. В Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон, для участников которых предусмотрены льготы и упрощенные разрешительные процеду­ры. Продолжается реализация Программы индустриально-инновационного развития. Полным ходом идет подготовка к Международной выставке «ЭКСПО-2017», на территории которой планируется создать международный финансовый центр «Астана».

В своем выступлении на инвестфоруме заместитель председателя Комитета по содействию международной торговле КНР Лу Пенчи отметил значительный прогресс в развитии казахстанско-китайских торговых взаимоотношений, достигнутых благодаря совместным усилиям руководителей обоих государств. Успешно развивается сотрудничество в традиционных сферах: энергетике, строительстве, транспортной инфраструктуре. Отмечаются ощутимые результаты делового взаимодействия в областях высоких технологий, новых источников энергии и сельского хозяйства. Особое внимание китайский гость обратил на стремительное развитие производственного сотрудничества после того, как РК и КНР достигли консенсуса в этой сфере. Это наглядно демонстрирует, что новая экономическая политика Президента Н. Назарбаева «Нұрлы жол» и проект китайского правительства «Экономический пояс Шелкового пути» дополняют друг друга и создают единую стратегическую концепцию.

– Мы успешно провели два пленарных заседания, одну рабочую встречу, в которых участвовали представители около тысячи предприятий, – сказал Лу Пенчи. – Началась реализация нескольких десятков соглашений о сотрудничестве. Деловой совет уже стал важной платформой для стимулирования казахстанско-китайского сотрудничества в торгово-промышленной и транспортной областях.

По его мнению, торгово-экономи­ческое сотрудничество Казахстана и Китая будет более эффективным с развитием тесных взаимоотношений между бизнесменами обеих стран. Однако на этом пути существуют препятствия, касающиеся вопросов трудовых разрешений, наличия визы и вида на жительство.

По его мнению, упрощение про­цедур въезда и выезда положительно скажется на снижении операционных издержек, будет содействовать упрощению процесса вложения инвестиций, углублению экономической интеграции в регионе.

– Мы рады видеть, что эта проблема уже привлекала внимание правительств обеих стран, – добавил заместитель главы китайского комитета. – На данный момент казахстанская сторона решает вопрос внесения изменений и упрощения формы для инвес­торской и бизнес-виз. Надеюсь, что в скором будущем путешествовать между Китаем и Казахстаном станет удобнее, организация труда – более рациональной и будут созданы прекрасные условия для расширения коммуникаций и укрепления делового сотрудничества торгово-промышленных кругов обеих стран.

В настоящее время казахстанско-китайское сотрудничество включает инфраструктурные и крупномасштабные проекты, в то время как доля малого и среднего предпринимательства не столь велика, посетовал Лу Пенчи. Между тем именно МСБ играет активную роль в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и научно-технических инновациях. Но и объекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с препонами в вопросах получения информации, участия в проектах, финансирования.

– Мы надеемся, что правительства обеих стран акцентируют внимание на малом и среднем предпринимательстве в рамках двустороннего сотрудничест­ва, будут способствовать включению МСБ в реализацию крупномасштабных проектов, – заметил он. – Хотелось бы, чтобы специализированные фонды по сотрудничеству и механизмы их финансирования были направлены на удовлетворение потребностей малого и среднего предпринимательства.

– Заседание Делового совета – одно из звеньев цепочки организационных мероприятий, направленных на осуществление инвестиционных проектов в Казахстане совместно с китайскими предпринимателями, – резюмировала заместитель председателя правления АО «KAZNEX INVEST» Асель Ергазиева. По ее словам, намечается реализация 45 совместных проектов на сумму 22 млрд долларов. Вслед за осуществлением крупных проектов пойдет малый и средний бизнес, который будет поставлять комплектующие для масштабных предприятий, обеспечивать их товарами и услугами. И это будет следующим шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества.