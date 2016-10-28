​Малый бизнес – в приоритете

Достичь целевых индикаторов экономического роста, не снижая набранных темпов, – такую задачу перед акимами районов и городов, руководителями департаментов и управлений поставил аким Алматинской области Амандык Баталов на заседании, посвященном итогам развития региона за 9 месяцев текущего года.
По данным местных властей, объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 404,5 млрд тенге. Завершена уборка зерновых, овощей, плодов и ягод, продолжается сбор урожая сои, сахарной свеклы, кукурузы. Заготовлено достаточное количество кормов для зимовки скота. Вспахана зябь, посеяны озимые культуры.
Как доложил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов, выросло поголовье скота, успешно выполняются программы «Сыбаға» и «Алтын асық». Вместе с тем в Уйгурском, Ескельдинском и ряде других районов хромает реализация программы «Құлан», а в Кербулакском она и не начиналась. Не на должном уровне и создание молочно-товарных ферм. А ведь именно такие объекты призваны стать промышленной базой отрасли, увести сельчан от мелкотоварного производства. Государство приветствует строительство семейных ферм, выделяются кредиты, но в регионе эти возможности практически упущены. За недостатки в работе сделано серьезное замечание руководителю областного управления сельского хозяйства Сексембаю Бекишову.
В промышленной сфере объем производства составил 457 млрд тенге, однако до конца года предстоит увеличить этот показатель еще на 1,5%. Для достижения планового индикатора курирующим госорганам дано поручение провести тщательный анализ ситуации, наметить конкретные пути решения первоочередных задач. Это необходимо сделать, несмотря на снижение производства в горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности, уменьшение объемов выпуска безалкогольных напитков и табачных изделий.
Глава региона подчеркнул, что доходную часть бюджета области должны формировать не только налоговые сборы, которые поступают от крупных предприятий, например табачной фабрики. Прежде всего предстоит увеличить долю малых и средних предприятий в общем объеме валового регионального продукта. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность людей, занятых в секторе МСБ, выросла на 30 тыс. человек. Сегодня почти треть от экономически активного населения Жетысу развивает малое предпринимательство. В госказну от МСБ поступило 36,9 млрд тенге, что на 10% больше прошлогоднего показателя.
– Эти темпы необходимо наращивать и дальше, малый бизнес должен стать становым хребтом экономики региона, – отметил аким. – Сейчас сразу в нескольких районах и городах строятся индустриальные зоны и промышленные площадки, где предпринимателям будут предоставлены благоприятные условия.
В ходе встречи были названы лидеры, сделавшие ставку на развитие МСБ и привлечение инвестиций. Это город Текели и Жамбылский район. Здесь открываются новые производства, создаются рабочие места. Анализ деятельности акиматов показывает эффективность использования государственной поддержки. Среди отстающих – город Капшагай, Каратальский и Райымбекский районы.
Напомнив акимам, что их основная задача – улучшение благосостояния людей, А. Баталов поручил усилить контроль за освоением бюджетных средств, успешно провести отопительный сезон, активизировать работу по выполнению государственных программ «Нұрлы жол» и «Дорожная карта бизнеса».