​Малый бизнес – в приоритете

Достичь целевых индикаторов экономического роста, не снижая набранных темпов, – такую задачу перед акимами райо­нов и городов, руководителями департаментов и управлений поставил аким Алматинской области Амандык Баталов на заседании, посвященном итогам развития региона за 9 месяцев текущего года.

По данным местных влас­тей, объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 404,5 млрд тенге. Завершена уборка зерновых, овощей, плодов и ягод, продолжается сбор урожая сои, сахарной свеклы, кукурузы. Заготовлено достаточное количество кормов для зимовки скота. Вспахана зябь, посеяны озимые культуры.

Как доложил первый замес­титель акима области Лаззат Турлашов, выросло поголовье скота, успешно выполняются программы «Сыбаға» и «Алтын асық». Вместе с тем в Уйгурском, Ескельдинском и ряде других районов хромает реализация программы «Құлан», а в Кербулакском она и не начиналась. Не на должном уровне и создание молочно-товарных ферм. А ведь именно такие объекты призваны стать промышленной базой отрасли, увести сельчан от мелкотоварного производства. Государство приветствует строи­тельство семейных ферм, выделяются кредиты, но в регионе эти возможнос­ти практичес­ки упущены. За недостатки в работе сделано ­серьезное замечание руководителю областного управления сельского хозяйства Сексембаю Бекишову.

В промышленной сфере объем производства составил 457 млрд тенге, однако до конца года предстоит увеличить этот показатель еще на 1,5%. Для достижения планового индикатора курирующим госорганам дано поручение провести тщательный анализ ситуации, наметить конкретные пути решения первоочередных задач. Это необходимо сделать, несмотря на снижение производства в горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности, уменьшение объемов выпуска безалкогольных напитков и табачных изделий.

Глава региона подчеркнул, что доходную часть бюджета области должны формировать не только налоговые сборы, которые поступают от крупных предприятий, например табачной фабрики. Прежде всего предстоит увеличить долю малых и средних предприятий в общем объеме валового регионального продукта. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чис­ленность людей, занятых в секторе МСБ, выросла на 30 тыс. человек. Сегодня почти треть от экономически активного населения Жетысу развивает малое предпринимательство. В госказну от МСБ поступило 36,9 млрд тенге, что на 10% больше прошлогоднего показателя.

– Эти темпы необходимо наращивать и дальше, малый бизнес должен стать становым хребтом экономики региона, – отметил аким. – Сейчас сразу в нескольких районах и городах строятся индустриальные зоны и промышленные площадки, где предпринимателям будут предоставлены благоприятные условия.

В ходе встречи были названы лидеры, сделавшие ставку на развитие МСБ и привлечение инвестиций. Это город Текели и Жамбылский район. Здесь открываются новые производства, создаются рабочие места. Анализ деятельности акиматов показывает эффективность использования государственной поддерж­ки. Среди отстающих – город Капшагай, Каратальский и Райымбекский районы.

Напомнив акимам, что их основная задача – улучшение благосостояния людей, А. Баталов поручил усилить конт­роль за освоением бюджетных средств, успешно провести отопительный сезон, активизировать работу по выполнению государственных программ «Нұрлы жол» и «Дорожная карта бизнеса».