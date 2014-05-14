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Малый и средний бизнес – основа современной экономики
Экономика
14 мая 2014 г. 0:00
623
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08:34
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
09:36
Пожар в доме для престарелых в Кемерово: погибли 20 человек
11:20
Объявлены победители первой казахстанской премии в области искусства UMAI
10:24
В Талдыкоргане судья получила срок за мошенничество
11:40
Неожиданный поворот: чем закончился бой Фирузы Шариповой
12:13
Экстренные меры: на борьбу с птичьим гриппом в Мангистау направлены вакцины
13:05
Казахстанский боец "задушил" россиянина на турнире АСА 150
15:36
Как Правительство сдерживает цены в преддверии Нового года
13:40
Депутаты Сената рассмотрят проекты законов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства
14:23
В Павлодаре мужчина с гранатой угрожал взорвать многоэтажку
16:28
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева
17:11
ФИФА может поменять правила проведения чемпионатов мира
18:17
Огненное ДТП в Алматинской области: пять человек погибли
17:45
Автомобиль протаранил остановку в Уральске
19:27
Смертельное ДТП: грузовик смял джип в Кызылординской области
19:59
Какие изменения принесет казахстанцам закон о развитии агломераций
17 декабря 2022 г. 17:21
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
21 декабря 2022 г. 1:30
Коммунальная ломка
20 декабря 2022 г. 2:00
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
17 декабря 2022 г. 13:30
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
17 декабря 2022 г. 19:31
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
17 декабря 2022 г. 13:42
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
17 декабря 2022 г. 12:58
Токаев поставил задачи перед Правительством
18 декабря 2022 г. 12:18
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
18 декабря 2022 г. 9:08
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
18 декабря 2022 г. 10:49
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
17 декабря 2022 г. 20:35
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
17 декабря 2022 г. 16:20
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
22 декабря 2022 г. 0:33
Закон Республики Казахстан
21 декабря 2022 г. 22:56
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
19 декабря 2022 г. 7:53
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
18 декабря 2022 г. 14:20
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
17 декабря 2022 г. 10:59
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
17 декабря 2022 г. 8:15
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
18 декабря 2022 г. 11:18
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
17 декабря 2022 г. 11:37
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
2 декабря 2022 г. 2:01
Закон Республики Казахстан
25 ноября 2022 г. 11:21
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
24 ноября 2022 г. 12:08
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
24 ноября 2022 г. 17:10
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
24 ноября 2022 г. 12:59
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
27 ноября 2022 г. 13:59
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
25 ноября 2022 г. 8:17
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
25 ноября 2022 г. 13:23
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
2 декабря 2022 г. 14:15
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
4 декабря 2022 г. 10:28
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
25 ноября 2022 г. 10:51
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
25 ноября 2022 г. 9:17
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
24 ноября 2022 г. 8:03
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
24 ноября 2022 г. 14:03
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
3 декабря 2022 г. 8:10
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
1 декабря 2022 г. 17:32
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
11 декабря 2022 г. 15:19
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
27 ноября 2022 г. 15:38
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
3 декабря 2022 г. 13:18
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
8 декабря 2022 г. 16:38
Женис Касымбек стал акимом Астаны
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Казахстанская правда
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