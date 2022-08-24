Мама не любит Интернет

Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли. Это я как мама и бабушка говорю. Ибо в Сети живут миллионы роликов, ставящих под угрозу наши стремления воспитать ребенка добрым, откровенным, независимым, умным человеком. А уследить за тем, что смотрит ваше дитя в Интернете, раз уж он научился ориентироваться в нем, весьма и весьма проблематично.

В последние годы не всегда грамотные авторы выкладывают, например, в социальных сетях кучу самодеятельных мультфильмов. Это когда кто-то разыгрывает написанный, скорее всего, им же самим сценарий при помощи обычных игрушек и снимает это на видео. И, надо сказать, какой только ерунды люди порой не снимают!

Помнится, застала свою дочь за просмотром такого псевдомультика, где по сюжету добрая собачка Скай спорит с какой-то злой волшебницей, кому из них достанется единственная порция мороженого, оставшаяся в продаже в магазине. Скай отказывается быть доброй и превращает соперницу в жабу, та в ответ поливает ее мерзкой слизью, затем они делают друг другу еще по три-четыре гадости, и в конце концов мороженое достается Скай.

Чему учит деток такой мульт­фильм? Именно деток, ведь не для взрослых же предназначен этот контент!

Напомню, существует в природе ТВ и нормальный анимационный фильм «Щенячий патруль», где главная героиня, тоже собачка Скай, спасает попавших в беду животных и людей. Скай здесь летающая собака, она управляет планером и вертолетом, в общем, положительная со всех сторон.

Но злая же Скай нашим детям гораздо «интереснее»! Она делает столько всего непонятного и волнующего! И я с ужасом наблюдаю, как, посмотрев псевдомультик, моя милая дочка, дошкольница Варя, сооружает себе планер из пеленки и картонки, вооружается «волшебной палочкой» и «превращает» непокорных кукол, плюшевых медведей и пони, а заодно и маму с папой в крыс, жаб и тараканов. Звучит команда:

– Мама, ты жаба! Скажи «Ква-а-а-а…»

И не знаешь, то ли квакать, то ли плакать, то ли смеяться.

Еще один «как бы мультик» просто ужаснул меня. По сюжету здесь Барби укладывает свою дочь спать в детской комнате. Сама идет к себе в спальню. Девочка делает вид, что засыпает, но, как только мама удаляется, вскакивает с кровати, раскидывает игрушки, проливает молоко, опрокидывает горшок с цветами, ломает стульчик.

Барби, услышав шум, заходит в детскую, кричит: «Ах ты, негодный ребенок, я покажу тебе, как устраивать бардак!» – шлепает дочку по попе и ставит ее в угол в полной темноте.

Я бы, наверное, никогда не узнала о существовании этого кукольного видео в Сети, но однажды моя младшая дочь стала ходить по дому в двух толстых штанах и с фонариком в кармане. Это притом, что в квартире 24 градуса тепла и с электричеством проблем нет.

– Доченька, что случилось? – настороженно спрашивает ее папа.

– Боюсь маму и темноту… – отвечает Варвара.

У папы шок, у меня, никогда не наказывающей детей, ступор. Так и остались бы мы в непонимании ситуации, если бы Варя не включила нам «Непослушную дочку Барби». И объяснила, что штаны толстые – это защита от шлепков, а фонарик нужен будет, когда мама поставит в темный угол.

– Мама не поставит, – давясь слезами, объясняла я шестилетней дочке. – Мама тебя любит.

Но мама теперь не любит Интернет, который, я убедилась, не зря называют всемирной помойкой. И мама, получив урок, старательно отбирает нормальный детский контент, закачивает в планшет своей дочке кучу полезных мульт­фильмов и игр. И ставит новый пароль на домашний Wi-Fi, чтобы больше ребенок не путешествовал сам в Сети.