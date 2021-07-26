Мама в Боровом, няня уснула: ребенок выпал из окна 5 этажа на машину в Нур-Султане

Четырехлетний ребенок, находясь дома у няни по улице Кумисбекова, забрался на подоконник с помощью стула и выпал с окна 5-го этажа на автомашину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.
Как стало известно, няня в это время была дома и спала. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.
Установлено, что мать оставила ребенка няне, а сама уехала на отдых в Боровое, сообщили полицейские.
В этот же день, 6-летняя девочка, находясь дома по улице Косшыгулулы, забралась на подоконник и, облокотившись на окно, выпала со 2-го этажа на козырёк подъезда. Отец в это время находился на улице.
К началу ночи в районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован 5-летний ребенок.
"В ходе проверки было установлено, что около 01:00 часа ночи девочка выпала из окна 3-го этажа по улице Кубрина. С различными травмами она госпитализирована в реанимационное отделение. Родители в это время находились дома, ребенок был в детской комнате, откуда залез на подоконник с открытыми окнами и выпал", - рассказали в ДП.
Как отметили в полиции, с начала года в столице 18 детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.
Как стало известно, няня в это время была дома и спала. Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.
Установлено, что мать оставила ребенка няне, а сама уехала на отдых в Боровое, сообщили полицейские.
В этот же день, 6-летняя девочка, находясь дома по улице Косшыгулулы, забралась на подоконник и, облокотившись на окно, выпала со 2-го этажа на козырёк подъезда. Отец в это время находился на улице.
К началу ночи в районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован 5-летний ребенок.
"В ходе проверки было установлено, что около 01:00 часа ночи девочка выпала из окна 3-го этажа по улице Кубрина. С различными травмами она госпитализирована в реанимационное отделение. Родители в это время находились дома, ребенок был в детской комнате, откуда залез на подоконник с открытыми окнами и выпал", - рассказали в ДП.
Как отметили в полиции, с начала года в столице 18 детей выпали из окон многоэтажек, один ребенок погиб.