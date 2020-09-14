Статьи
Мама всегда права
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Есен работает завклубом, Зура – учителем. Они воспитывают пятерых детей. Двое старших учатся в Павлодаре (Ильяс уже 5 лет в городе, после колледжа поступил на энергофак, а Аман только год как студент колледжа, в лицей едет учиться и дочь Сана). Двое младших поражают неуемной энергией, которую с легкостью забирают у окружающих, но возвращают сторицей любовью и счастьем. Буквально на днях произошло еще одно важное семейное событие: в Павлодар уехала и их средняя дочь – семиклассница Сана, потому что прошла по конкурсу в лицей для одаренных девочек.