Мама всегда права

Есен работает завклубом, Зура – учителем. Они воспитывают пятерых детей. Двое старших учатся в Павлодаре (Ильяс уже 5 лет в городе, после колледжа поступил на энергофак, а Аман только год как студент колледжа, в лицей едет учиться и дочь Сана). Двое младших поражают неуемной энергией, которую с легкостью забирают у окружающих, но возвращают сторицей любовью и счастьем. Буквально на днях произошло еще одно важное семейное событие: в Павлодар уехала и их средняя дочь – семиклассница Сана, потому что прошла по конкурсу в лицей для одаренных девочек.

Помимо учительства, Зура шьет. Не только для семьи, но и на заказ – выпускает одежду под маркой Made in Karazhar. Говорит, что это гены – обе ее бабушки шили и мама работала на павлодарской швейной фабрике «8 Марта». А в ней тяга к рукоделию проснулась, когда родилась дочь. Первую швейную машинку ей подарил Есен (Зура тогда еще и не думала шить, но он делал мебель и знал, что техника пригодится) и потом, много позже, профессиональный оверлок. У Зуры есть ИП, но дохода особого это увлечение не приносит – ткани дорогие, не все заказчики это понимают.

Оба ведут блоги – Зура покоряет эмоциями, откровенностью, проникновенными текстами (рассказывает о семье, о хобби, об усыновлении младших). Есен в сети немногословен, зато может покорить сердца подписчиков необыкновенными пейзажами и портретами каражарцев. Сейчас Есен распродает последних коз – они очень фотогеничные, инстаграмные, но в хозяйстве почти не приносят прибыли.

Интернета в ауле, скорее, нет (номинально он есть, но с большими перебоями), сотовая связь тоже «еле достает» (власти обе­щают – в октябре все изменится). Зато проблем со связью нет на Кошете – это перевал по пути из Каражара в райцентр. И когда нужно срочно выйти во Всемирную паутину, Жусупбаевы едут туда на своей «ласточке». И заявку на поступление в лицей для Саны они отправляли там же – в 7 км от родного дома.

Вообще, волнение от отъезда дочери отразилось и на нашей беседе с ее родителями, буквально пропитав разговоры (отдельно с Зурой, затем с Есеном) чувством пронзительной привязанности друг к другу всех в этой семье. Мы говорили о сельской романтике, о чувстве корня, о том, проще или сложнее многодетным жить в ауле. Конечно, я задавала вопросы, но по мне, они только помешают читателю, поэтому предлагаю вам два монолога: всегда правой матери и согласного с этим сильного отца.

Зура: Мы обычная семья, которых тысячи…

В 1998 году я окончила педагогический факультет ПГУ, и мне, 21-летней девчонке, очень хотелось пожить в горах. Горы и работа оказались только в Каражаре. Не самое простое время. Мою авантюру оплачивали родители – привезли меня сюда на папиных «жигулях», с кучей вещей, матрасом, посудой. Сдали на руки завучу школы, у которой я стала квартировать. А через полгода, в феврале 99-го, я уехала обратно.

Но за это время успела познакомиться с Есеном. Работая в аульной школе, на осенних каникулах я ездила домой в город, а когда вернулась, здесь провожали в армию мальчишку. Весь аул собирается по таким событиям, была и я. В тот день Есен подошел ко мне и сказал: «Без вас было так скучно в Каражаре».

Не знаю, как я могла его развлекать, я загружала только работой. Например, он делал мне стенды в школу, чтобы портреты классиков в кабинете развесить. А еще у меня однажды, в начале октября, сломались очки. Я так обрадовалась, потому что мне очень хотелось поехать в Павлодар – признаться в этом не могла, а тут появился повод. Но коллега сказала, что Есен может все починить – он местный Кулибин.

Я была уверена, что у него не выйдет, тогда еще в ауле не было света – часто отключали. Но оказалось, что у Есена был ветряк, естественно, был и свет, и через 40 минут моя оправа была восстановлена. Так началась наша дружба, наша романтика.

И все же 4 февраля 1999 года я уехала в город. Молодой запал угас, и, возвращаясь в Павлодар, я думала, что мой роман, как курортный, закончился. Но через неделю ко мне приехал Есен, потому что все оказалось серьезно.

…Через полтора года я вернулась в Каражар. Замуж выходила, будучи преподавателем университета, училась в магистратуре. В общем, чувствовала себя статус­ной невестой и думала: «Да, мы вскоре уедем из аула, я уговорю Есена». Но потом я поняла его – он не сможет в городе. Теперь не смогу и я…

Аул важен для семьи. Это трудно передать словами. Здесь есть чувство корня. Хотя я сама росла в городе, у нас большая дружная семья, но я спокойна, когда вижу своих детей в Каражаре. Мне был 21 год, когда я уехала из города. Сейчас мне 43, полжизни я провела здесь и вот теперь уже не знаю, как можно отсюда уехать. Да и вообще, мы уже и не любим выезжать из дома лишний раз.

Если прагматически к этому вопросу подходить, то у нас не было бы столько детей в городе – один, максимум два. В ауле детей растить проще. К тому же здесь безопасно, рисков в разы меньше, а еще природа и свежий воздух.

Конечно, и обязанностей у аульных детей больше, но я считаю, что уровень их ответственности, навыки зависят от образа жизни семьи, а не от прописки. Да, в селе дети могут научиться большему в плане быта. Но я знаю сельских девушек, которые и корову-то ни разу не доили, и городских мальчишек, которые воспитаны трудолюбивыми.

Считаю, что мои дети растут свободными. Я не лезу в их головы со своими установками, я не лезу в их комнаты (и даже не убираю там – это они сами делают). Дети свободны в своем выборе: если они что-то решили и могут это объяснить, привести аргументы, то я их поддержу.

Но при этом наши дети скромные (это в крови – они в Есена), не такие шустрые, как мои городские племянники, поэтому мне страшно было отпускать их в Павлодар. Но они этого хотели. Если бы я могла, я бы город сюда перевезла, чтобы мне было легче.

Facebook напоминает, что я писала 5 лет назад, как отпускали Ильяса в город и как я переживала. Ему было тогда 14 лет. Когда я настаивала, чтобы он пошел в школу в 5 лет, я не просчитала этот момент. В то время садиков не было, общаться Ильясу не с кем было (наш дом стоит далеко от соседских), вот и попал он в школу. Ильяс до 4 лет не говорил и когда начал (Аман родился – вот с младшим братом и начал говорить), мы его отправили в нулевой класс, чтобы закрепить этот успех. Сдружился с детьми, потянул учебу, но эксперимент с ранней школой затянулся – сын в 14 лет уехал в город.

Почти год в городе и Аман, моих материнских волнений меньше не стало, хотя в Павлодаре очень много родных. Теперь уехала Сана – она ученица 7-го класса лицея «Білім инновация» для одаренных девочек.

Когда она только участвовала в конкурсе, это была очередная авантюра – проверка ее знаний, какие-то мои учительские амбиции, о ее отъезде не возникало и мысли. А Сана вошла в топ-500 учеников Казахстана. Она первая ученица из Каражара, которая туда поступила. И это круто! Это – гордость за дочь. Она у нас математик, любит головоломки, набрала хорошие баллы по логике (ну кровь это, опять же, – она вся в отца). Есен сказал, что отпускает, а я соглашаюсь, хотя мне, конечно, тяжелее всех – она же еще помощница моя.

Теперь куда-то нужно будет младшую пристраивать, когда после обеда я буду на работе, а оставшийся за старшего 10-летний Ерасыл – в школе.

Ерасыл – гиперактивный, но рядом с термоядерной младшей, Жансаей, – он ангел небесный. Я объективна, как учитель говорю. Дочурке исполнилось 2 года, когда ее мы привезли в свой дом, – это было нынешней весной. И многое в нашей привычной жизни изменилось благодаря ее энергии. Теперь кошка и Есен по вечерам прячутся от малышки, чтобы хоть немного отдохнуть (смеется).

…Еще когда я училась в университете, волонтерила в детском доме. Тогда была уверена, что никогда не выйду замуж, а у меня будет дом для детей. Уже позже, когда мы встречались с Есеном и мои взгляды приблизились к действительности, мы договорились, что, когда поженимся и я рожу своих детей, обязательно усыновим ребенка из детского дома. И обстоятельства сложились так, что все стало реальностью...

У нас долго оформлялась опека над Ерасылом, хотя он был с нами с 9-месячного возраста. А усыновление, которое, кстати, прошло легко (но это не значит, что эмоционально просто), состоялось перед его школой. С младшей, Жансаей, мы только в начале пути.

Я считаю, что в усыновлении никакого героизма нет. Мне подруга как-то сказала: «Усыновляют из эгоизма». Могу дополнить – еще из-за гормонов. Я чувствую так: у каждой мамы не должны быть пустые руки, у меня они не пустые благодаря детям. Я состою в сообществах приемных родителей, мы общаемся, и я знаю: у каждой семьи свой путь…

Наша семья привыкла постоянно находиться вместе (тем мучительнее для меня переезды детей в город). В нашем доме главная комната – это зал: здесь и швейные машинки стоят, и телевизор, и уроки дети учат. Мы не умеем жить по отдельнос­ти, правда, с младшей теперь учимся. Ложимся спать в 10 часов, выключаем свет во всем доме для того, чтобы малышка успокоилась и поняла, что нужно отдыхать и спать.

И карантин мы провели все вместе (вот еще одно преимущество села, в городе не представляю, как это удалось бы). В Каражаре тоже были случаи коронавируса. Есен, честно говоря, не верил в этот вирус до тех пор, пока не погиб наш друг – его одноклассник, и это стало настоя­щим ударом. Но Есен – законопослушный человек (тем более он завклубом, должен быть ориентиром для аульчан), поэтому мы всегда строго соблюдали все рекомендации, ограничения и детей никуда не пускали.

Мы были все вместе и, когда начались послабления, выезжали на природу – туда, где не было людей. Столько интерес­ного узнали о Баянауле, Есен нам новые места показал.

Конечно, все это время я очень боялась за детей, у меня лишних детей нет. Это было невероятно странное лето: к нам никто не приезжал в гости, все друзья и родные осознанно отнеслись к ситуации. Это лето нарушило нашу единственную семейную традицию. Каждый год в день нашей свадьбы семья собирается вместе, и 14–15 июля мы проводим в узком кругу. Но в нынешнем году коронавирус нарушил планы: после снятия карантина Ильяс вернулся в город (он работает), и в июле, когда был пик заболеваемости, домой старший сын не приехал, мы не рискнули разрешать ему пользоваться общественным транспортом.

Традиция одна, а семейных правил немногим больше – припомню только два. Первое – мобилизоваться перед приездом гостей, чтобы всем вместе самым тщательным образом убрать дом и приготовить вкусный обед. А второе – самое главное: мама всегда права. Но я, конечно, шучу – о правилах лучше расскажет Есен. Я отвечаю за вопросы образования и внешний вид, все остальное решает Есен.

Есен: В городе многодетным труднее…

У нас главное семейное правило: мама всегда права. И никаких шуток (но говорит с улыбкой. – Авт.).

Больше всего в Зуре я ценю честность – по отношению к семье, к селу, к работе. А еще энергию и основательность. Она, если берется за что-то, то пока не выжмет максимум, не остановится. Мы смеемся, что даже со смарт­фоном так: у некоторых крутые модели телефонов, но кроме WhatsApp ничего не используют, а Зура с телефоном в руках может все. Вот и штраф, который мне гаишники за разбитое лобовое стекло выписали, она оплатила при помощи смартфона.

Я слежу за ее блогом. Каждый раз, когда мы дома обсуждаем проблемы сферы образования, потом я вижу пост в Facebook на эту тему. Понимаю, что она не пишет и десятой доли того, что думает. Но это потому, что старается оградить кого-то, не хочет обидеть.

Конечно, жизнь в ауле отражается на виртуальной. Даже чисто технически. Например, я, как заведующий клубом (а не только как фотограф, размещающий снимки в соцсетях), должен был работать онлайн в период карантина. Но поверьте, сделать это было непросто. И вообще, за время карантина появилась мысль (было время подумать), что надо бы уступить дорогу молодым. Такой энергии, как раньше, у меня уже нет. А еще я всегда помнил свои давние слова: 10 лет буду работать в клубе, не больше. И эти 10 лет заканчиваются в нынешнем году…

Чем буду заниматься в следующем, пока точно не скажу. Идей много, но порой кажется, что это больше мечты, а не идеи. Впрочем, у села есть перспектива. Может, она больше в содержании скота, и все же она есть. Например, у нас живут аульчане, которые моложе нас с Зурой, но они уже купили квартиры детям в городах. Тяжелый труд дает финансовую отдачу.

…Не могу знать наверняка, но думаю, что в городе многодетной семье труднее. Если мы в селе получили зарплату или продали теленка, у нас есть определенная сумма, допустим, мы на 3 месяца обеспечены продуктами, одеждой, углем. А с этими же деньгами поедешь в город – туда зашел, сюда заглянул, здесь на такси, и все – деньги кончились. Правда, не знаю, или там жизнь дороже, или мы просто не чувствуем всех правил.

По себе знаю: в селе люди здоровее, чем в городе, – воздух, питание другое. И детям здесь вольготнее. Я всегда говорю городской родне: отправляйте детей к нам на лето, пусть подышат свободой. В городе дети, как питомцы: вечером с работы взрослые приходят и выгуливают их. И приезжали к нам в Каражар старшие племянники, родители их нас наставляли, мол, не давайте надолго смартфоны, рассказывали, чего дети не едят, чего не любят. Через 3 дня уже сами племянники не помнили, где оставили свои сотки, с удовольствием ели хлеб с маслом и радовались звездному небу…

Но, с точки зрения аульных жителей, мы не совсем аульная семья. Например, у нас мало скотины. Да и та, что есть, используется не по полной. Некоторые умудряются с двух коров и молоко получать, и перерабатывать творог, масло. А у нас почти все покупное.

С моей точки зрения, домашнее хозяйство – слишком тяжелый труд, чтобы жертвовать всем остальным ради достатка такой ценой. Я сам дою коров и никакой женщине не пожелаю такой работы. Утром, вечером, в холод или жару – каждый день идешь в сарай. Конечно, все можно механизировать, но у нас всего две дойные коровы, поэтому механизировать смысла нет.

После такого труда ни на какое творчество сил не остается. Я это к чему? Например, Зура шьет, и я не представляю, как бы она шила, если бы вставала в 5 утра на дойку. И я ей сказал: лучше занимайся своей школьной работой, творчеством, а мас­ло и творог можно купить или выменять. И вообще, домашнее масло я не люблю (смеется)!

Люблю фотографировать. Если начинать с истоков, у меня фотографировали отец и его брат. Сейчас и старший сын очень увлечен. Это теперь все в цифровом формате, а раньше снимки распечатывали. Но в нашем доме остался только один ящик старых карточек, потому что каждое лето, когда в Каражар приезжают родные, они показывают своим детям и внукам, как жили здесь когда-то, и забирают с собой эти бумажные воспоминания, разбирая фотографии. А на наших с Зурой семейных снимках меня почти нет, я не люблю фотографироваться (это черта многих фотогра­фов. – Авт.).

Сегодня из Баяна ехал и увидел интересный кадр: центральная улица перекопана (сейчас в Каражаре прокладывают водопровод), стоят кривенькие дома, столбы, дорога убитая. И подумалось: как все это тебя здесь держит, Есен? И самому не объяснить...

Сам я в городе жизни не представляю, мне становится там душно, тесно через пару часов. Но детям говорю: если получится так, что я стану последним из Жусупбаевых в Каражаре, в этом нет ничего страшного. В свое время и я, когда был неженатым, когда еще здесь жили братья и сестры, хотел пере­ехать в город, но отец не поехал. Я остался с ним и не жалел об этом ни дня. Отца не стало… Я настолько пустил здесь корни, что другой жизни не вижу. И по своему опыту знаю: дети не обязаны следовать каким-то жестким правилам, традициям, если этого им не нужно. К моему счастью, сейчас старшие с удовольствием возвращаются из города в Каражар. Соседи смеются, зачем, мол, такой большой дом строите. А я говорю: ведь нужно место и детям, и внукам. Замечательно, когда даже работающие в городе люди приезжают на выходные в аул.

* * *

Эту фотографию к материалу мне прислал Ильяс – старший сын Зуры и Есена. Сделана она еще до появления младшей дочки. Впрочем, выбор снимков в полном составе всегда был невелик, признаются Жусупбаевы. И пусть на кадре новогодняя атмосфера, до которой вроде еще далеко, зато все в футболках, что шила Зура.

На этот раз обстоятельно поговорить с Ильясом не получилось, но он успел сказать очень важные слова (важные в первую очередь для отца и матери): «У меня, у всех нас есть ощущение дома. Я уже подумываю, как обуст­роиться в Каражаре, чтобы быть ближе к семье».

Ну и конечно, парень подтвердил, что главное семейное правило – мама всегда права, ведь с этим согласен даже папа.