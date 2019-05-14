Мамин: до 314 тысяч рабочих мест позволит создать электронная торговля

До 314 тысяч рабочих мест позволит создать электронная торговля к 2025 году. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Электронная торговля – это мировой тренд и одно из самых динамично развивающихся направлений сервисной экономики. По оценкам экспертов, к 2025 году прогнозируется рост рынка электронной коммерции в 1,5 раза - до 2,8 триллиона долларов", – сказал Мамин.
По его словам, по прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится от 153 миллиардов тенге до 2-3 триллионов тенге и составит 25 процентов от общей розничной торговли.
"Электронную торговлю следует рассматривать как один из драйверов роста экономики, которая направлена на возможность максимально задействовать нашу инфраструктуру и создание новых рабочих мест с 33 тысяч в 2018 году до 314 тысяч человек с учетом смежных отраслей к 2025 году. Мультипликативное влияние электронной торговли на экономику позволит прогнозировать ежегодный дополнительный вклад в ВВП на уровне 1,1 процента", – указал Премьер-министр.
Мамин отметил, что торговля позволит нарастить объем дохода от перевозок в 4 раза.
"Увеличить количество рейсов отечественного автопарка, перевозящих товары с Китая в Европу, с 2 тысяч до 21 тысячи к 2025 году. Также, учитывая имеющуюся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай – Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок, открывается большое направление – автоперевозки", – пояснил Мамин.
По мнению главы Кабмина, также огромный потенциал через электронную торговлю имеет реализация продукции отечественных сельскохозяйственных производств и других отраслей обрабатывающей промышленности.
"Реализация сельхозпродукции с помощью е-торгов увеличится ежегодно на 20 процентов", – заверил он.
Премьер-министр добавил, что по линии АО "Казпочта" необходимо продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны, а также привлечь отечественных и иностранных инвесторов, в том числе с применением механизма ГЧП.
"В настоящее время в мире закрываются крупные торговые точки, они используются в качестве складов в электронной коммерции. В будущем, это может стать ключевым направлением рынка", – сказал Мамин.
В заключение он подчеркнул, что электронная торговля даст импульс дальнейшему росту экономики.
"Мы должны приложить все силы для ее развития, как целостной экосистемы. Эффективно использовать транзитные возможности, наращивая потенциал отечественного рынка. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики разработать в месячный срок совместно с заинтересованными госорганами и организациями дорожную карту развития электронной коммерции до 2025 года, которую утвердим на уровне Правительства", – заключил Премьер.