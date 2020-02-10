Мамин доложил Президенту о работе по ликвидации последствий беспорядков в Кордайском районе

Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций.
Премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.
Глава государства также был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка
. Несколько человек погибли
, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены
более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление
в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия
по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий
.
Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал
, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал
распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности
за такие действия.
Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям
.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось
до 10 человек.