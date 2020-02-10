Мамин доложил Президенту о работе по ликвидации последствий беспорядков в Кордайском районе

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Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь 2020 года и принимаемых мерах по привлечению инвестиций.

Премьер-министр доложил об исполнении поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства по итогам 2019 года.

Глава государства также был проинформирован о работе Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.

Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.

Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.

Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.

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