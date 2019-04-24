Мамин обсудил с главами дипмиссий США, Великобритании, Канады и ЕС новые подходы по улучшению инвестклимата

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с Исполнительным директором Американской торговой палаты Дорис Брэдбюри, послами Великобритании Майклом Гиффордом, Канады – Николасом Бруссо, Европейского союза – Свен-Оловом Карлссоном, Временным поверенным в делах США в РК Теодором Лингом, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы наращивания инвестиционного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия в рамках новых подходов Правительства РК по развитию экосистемы поддержки иностранных инвесторов.
Премьер-министр РК А. Мамин отметил положительную динамику развития экономики, роста торговли и инвестиций. За 2018 год приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 15,8%, до $24 млрд. Объем внешней торговли Казахстана за прошлый год увеличился на 20%.
"То, что Правительство Казахстана уделяет особое внимание созданию наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций и укреплению защиты прав инвесторов, и тот факт, что Премьер-министр РК принимает непосредственное участие – очень хороший сигнал для инвесторов", – сказала Исполнительный директор Американской торговой палаты Д. Брэдбюри.
Главы дипломатических миссий, отметив потенциал инвестиционного сотрудничества, высказали поддержку проводимой в Казахстане работе по улучшению инвестиционного климата и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества. По их мнению, возможность прямого обсуждения всех вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов, на уровне Координационного Совета под председательством Премьер-министра РК является важным фактором для повышения доверия со стороны инвесторов.
В свою очередь, Первый заместитель Премьер-министра РК – министр финансов А. Смаилов, Управляющий Международным финансовым центром "Астана" К. Келимбетов проинформировали о новых подходах для активного привлечения иностранных инвестиций. Успешно функционирует МФЦА, который станет региональным хабом по активной работе с инвесторами. На его территории созданы все условия для комфортной работы и реализации инвестпроектов. Это уникальный правовой режим, первый на пространстве СНГ, основанный на принципах английского права, независимый суд и арбитражный центр.
Подводя итоги встречи, Премьер-министр РК А. Мамин отметил, что будут приложены все усилия для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий иностранным инвесторам для ведения бизнеса в Казахстане.
"Мы заинтересованы в активизации нашего взаимодействия. Надеемся, что новые усиленные меры по привлечению инвестиций придадут серьезный импульс инвестиционному сотрудничеству", – сказал А. Мамин.
