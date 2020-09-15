Мамин отчитался Токаеву об итогах социально-экономического развития РК за 8 месяцев

Президент
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Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны за январь-август текущего года.

Премьер-министр доложил, что за восемь месяцев в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в машиностроении – на 16,3%, в том числе автомобилестроении – на 51,8%, а также фармацевтике – на 34,1%, легкой промышленности – на 11%, химической промышленности – на 3,1% и производстве готовых металлических изделий – на 18,8%.



В 2020 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на общую сумму 996 млрд тг. Это позволит увеличить объем производства на 1,3 трлн тг, экспорта – на 325 млрд тг, создать порядка 19 тысяч новых рабочих мест.

Объемы строительства увеличились на 6,5%, ввод жилья – на 6,4% или порядка 8,1 млн кв. м. С начала года построена 71 тысяча единиц жилищ, что на 8,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 4,9%, объем производства продуктов питания вырос на 3,6%.
Аскар Мамин отметил, что принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей (8,7%).

С начала года мерами содействия занятости в рамках государственных программ охвачено 847 тысячи человек, что на 82,1% превышает показатели прошлого года.

По итогам встречи Глава государства указал на важность реализации мер по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований.

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