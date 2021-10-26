Мамин поручил усилить эпидконтроль на государственной границе

Коронавирус
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На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

С докладами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Акмолинской области Ермек Маржикпаев, г. Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек — 37%, реанимационных — 30%.

В «зеленой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и г. Шымкент, «желтой зоне» — города Нур-Султан и Алматы, Карагандинская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области. В «красной зоне» остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

На сегодняшний день более 8,2 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, свыше 7,4 млн человек — вторым компонентом.



В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе.

Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп. Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и г. Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса.

Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья — это получение прививки от коронавируса.

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