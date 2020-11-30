Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере

Политика
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Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Глава Правительства подчеркнул необходимость качественного усиления сотрудничества в области торговли, изучения взаимных возможностей для наращивания объема и глубины товарообмена в рамках ШОС.

Премьер-министр РК предложил пересмотреть Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, дополнив ее конкретными мерами по наращиванию инвестиционного и инновационного сотрудничества в сфере АПК. По его словам, документ необходимо усилить с учетом конкурентных преимуществ каждого из государств-членов ШОС, а также новых подходов к обеспечению надежной, доступной и устойчивой к внешним и внутренним шокам логистической инфраструктуры.

Глава Правительства отметил необходимость наращивания промышленного и инвестиционного сотрудничества в рамках ШОС.

"Реализация совместных инвестпроектов позволит усилить уровень интеграции национальных экономик, диверсифицировать направления производственных процессов и повысить их устойчивость, расширить доступ создаваемой государствами-членами ШОС продукции как на взаимные, так и на внешние рынки, максимизировать потенциал экономик за счет конкурентных преимуществ, снизить влияние внешних шоков", – сказал А. Мамин.

В заседании приняли участие вице-президент Индии Венкай Найду, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министры России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, и.о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков, секретарь по внешним связям парламента Пакистана Андлиб Аббас, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, первый вице-президент Ирана Джахангири Эсхак, вице-премьер Монголии Янгугийн Содбатар, заместитель председателя кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а также руководство Секретариата ШОС, Исполкома РАТС, Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. Рассмотрены деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2019-2020 годы, отчет об исполнении бюджета ШОС за прошлый год, бюджет Организации на 2021 год.

По итогам заседания приняты совместное коммюнике и План мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС на 2021-2025 годы.

Следующее заседание СГП ШОС планируется провести в ноябре 2021 года в г. Нур-Султан.

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