Общество
Мамин представил Дорожную карту по реализации предвыборной программы "Nur Otan"
Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании фракции партии "Nur Otan", которое провел Председатель Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Нурлан Нигматулин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

"По поручению Председателя партии "Nur Otan", Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева разработана Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!". Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил принять меры по своевременному и эффективному исполнению предвыборной программы", – сказал А. Мамин, представляя документ депутатам.

Дорожная карта включает 362 мероприятия по реализации четырех направлений предвыборной программы: "Равные возможности для всех", "Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация", "Устойчивое развитие экономики и регионов", "Подотчетное государство и ответственные граждане".

Будут реализованы системные меры по поддержке и укреплению казахстанских семей путем наращивания объемов жилищного строительства, в т.ч. льготного социального жилья, развития женского предпринимательства, дошкольного и среднего образования.

Правительство примет меры по дальнейшему развитию и модернизации инфраструктуры городов и сел, реконструкции и обеспечению придорожным сервисом республиканских дорог.

Качественный и устойчивый экономический рост будет обеспечен за счет сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированного привлечения инвестиций и проактивного продвижения экспорта.

Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. Ежегодно активными формами занятости будут охвачены не менее 700 тыс. человек. К 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат.

"Разработанный проект Дорожной карты включает в себя все необходимые мероприятия для полноценной и качественной реализации предвыборной программы партии "Nur Otan" "Путь перемен: достойную жизнь каждому!". Правительство обеспечит своевременное исполнение всех мероприятий. Результатом реализации всех мер станет реальное повышение качества жизни и благосостояния населения в условиях новой реальности", – сказал А. Мамин.

После выступления Премьер-министра члены Правительства ответили на вопросы депутатов о различных аспектах реализации предвыборной программы партии "Nur Otan".

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