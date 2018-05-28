Мамин проинспектировал ход реализации инфраструктурных проектов в Мангистау и СКО

Общество
Фото primeminister.kz
Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Мангистаускую и Северо-Казахстанскую области ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов программы "Нұрлы жол", а также подготовки проведения V саммита глав прикаспийских государств и XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, проект автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит II категории имеет протяженность 85 км, начинается в поселке Бейнеу и проходит до границы с Узбекистаном. Аскар Мамин отметил дорогу как важный инфраструктурный объект, имеющий региональное значение.

"Этот важный проект будет способствовать формированию транзитного автомобильного потока из стран Центральной Азии через морские порты Актау и Курык в направлении стран Кавказа, Турции и Европы", – сказал Мамин.

Первый заместитель Премьер-министра также проинспектировал ход строительства объектов второй очереди паромного комплекса в порту Курык.

Аскару Мамину доложили о ходе строительства восточного и западного молов, береговых гидротехнических сооружений второй фазы развития порта, объекта "Зона таможенного оформления". А также проинформировали о ходе выполнения мероприятий по вводу в эксплуатацию паромного комплекса и реконструкции автомобильной дороги Курык – порт Курык.

В настоящее время второй комплекс (автомобильная составляющая) запущен в тестовом режиме. С начала реализации проекта произведено 476 судозаходов, перевалено 2 млн тонн грузов, в том числе в текущем году 156 судозаходов и свыше 634 тыс. тонн грузов.



В 2018 году совокупный объем перевалки грузов казахстанской портовой инфраструктуры на Каспии составит более 9 млн тонн. В первом квартале текущего года отгружено свыше 2,45 млн тонн грузов, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В этот же день Аскар Мамин побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области для контроля подготовки к проведению XV форума межрегионального сотрудничества.

В международном аэропорту Петропавловска Аскар Мамин ознакомился с ходом модернизации терминала и капитального ремонта автодороги "Подъезд к аэропорту".

Первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с ходом реконструкции путепровода – объекта на участке дороги Петропавловск – граница РФ (на Курган), возводимого по программе "Нұрлы жол".

В регионе Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства Дворца школьников, нового микрорайона "Жас Өркен", торгово-гостиничного комплекса Hilton и гостиницы "Кызылжар".

Отмечается, что все объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Аскар Мамин подвел итоги осмотра объектов и поставил задачи по проведению XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске на высоком организационном уровне.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Казахстан и Россия: литературный диалог
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Пора подводить итоги
Завершился концертный тур «Халық әуені»
На пляже развернулась «школа выживания»
Базовый навык современного пользователя
Дети спасают планету
Высокий уровень стратегического диалога
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Новые технологии ускоряют процессы
Алтай – колыбель тюркского мира
К транспарентности и цифровому контролю
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
За безопасность и комфорт
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Кумыс из Оркендеу
Школьные годы чудесные
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Сохранять мир и добрососедство
Протянуть руку помощи и обрести благодать
На пляже развернулась «школа выживания»
Карин: За последние 8 лет количество ходатайств о выходе из…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]