Мамин проинспектировал ход реализации инфраструктурных проектов в Мангистау и СКО

Первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Мангистаускую и Северо-Казахстанскую области ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов программы "Нұрлы жол", а также подготовки проведения V саммита глав прикаспийских государств и XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, проект автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит II категории имеет протяженность 85 км, начинается в поселке Бейнеу и проходит до границы с Узбекистаном. Аскар Мамин отметил дорогу как важный инфраструктурный объект, имеющий региональное значение.
"Этот важный проект будет способствовать формированию транзитного автомобильного потока из стран Центральной Азии через морские порты Актау и Курык в направлении стран Кавказа, Турции и Европы", – сказал Мамин.
Первый заместитель Премьер-министра также проинспектировал ход строительства объектов второй очереди паромного комплекса в порту Курык.
Аскару Мамину доложили о ходе строительства восточного и западного молов, береговых гидротехнических сооружений второй фазы развития порта, объекта "Зона таможенного оформления". А также проинформировали о ходе выполнения мероприятий по вводу в эксплуатацию паромного комплекса и реконструкции автомобильной дороги Курык – порт Курык.
В настоящее время второй комплекс (автомобильная составляющая) запущен в тестовом режиме. С начала реализации проекта произведено 476 судозаходов, перевалено 2 млн тонн грузов, в том числе в текущем году 156 судозаходов и свыше 634 тыс. тонн грузов.
В 2018 году совокупный объем перевалки грузов казахстанской портовой инфраструктуры на Каспии составит более 9 млн тонн. В первом квартале текущего года отгружено свыше 2,45 млн тонн грузов, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В этот же день Аскар Мамин побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области для контроля подготовки к проведению XV форума межрегионального сотрудничества.
В международном аэропорту Петропавловска Аскар Мамин ознакомился с ходом модернизации терминала и капитального ремонта автодороги "Подъезд к аэропорту".
Первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с ходом реконструкции путепровода – объекта на участке дороги Петропавловск – граница РФ (на Курган), возводимого по программе "Нұрлы жол".
В регионе Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства Дворца школьников, нового микрорайона "Жас Өркен", торгово-гостиничного комплекса Hilton и гостиницы "Кызылжар".
Отмечается, что все объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
Аскар Мамин подвел итоги осмотра объектов и поставил задачи по проведению XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске на высоком организационном уровне.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, проект автомобильной дороги Бейнеу – Акжигит II категории имеет протяженность 85 км, начинается в поселке Бейнеу и проходит до границы с Узбекистаном. Аскар Мамин отметил дорогу как важный инфраструктурный объект, имеющий региональное значение.
"Этот важный проект будет способствовать формированию транзитного автомобильного потока из стран Центральной Азии через морские порты Актау и Курык в направлении стран Кавказа, Турции и Европы", – сказал Мамин.
Первый заместитель Премьер-министра также проинспектировал ход строительства объектов второй очереди паромного комплекса в порту Курык.
Аскару Мамину доложили о ходе строительства восточного и западного молов, береговых гидротехнических сооружений второй фазы развития порта, объекта "Зона таможенного оформления". А также проинформировали о ходе выполнения мероприятий по вводу в эксплуатацию паромного комплекса и реконструкции автомобильной дороги Курык – порт Курык.
В настоящее время второй комплекс (автомобильная составляющая) запущен в тестовом режиме. С начала реализации проекта произведено 476 судозаходов, перевалено 2 млн тонн грузов, в том числе в текущем году 156 судозаходов и свыше 634 тыс. тонн грузов.
В 2018 году совокупный объем перевалки грузов казахстанской портовой инфраструктуры на Каспии составит более 9 млн тонн. В первом квартале текущего года отгружено свыше 2,45 млн тонн грузов, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В этот же день Аскар Мамин побывал с рабочей поездкой в Северо-Казахстанской области для контроля подготовки к проведению XV форума межрегионального сотрудничества.
В международном аэропорту Петропавловска Аскар Мамин ознакомился с ходом модернизации терминала и капитального ремонта автодороги "Подъезд к аэропорту".
Первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с ходом реконструкции путепровода – объекта на участке дороги Петропавловск – граница РФ (на Курган), возводимого по программе "Нұрлы жол".
В регионе Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства Дворца школьников, нового микрорайона "Жас Өркен", торгово-гостиничного комплекса Hilton и гостиницы "Кызылжар".
Отмечается, что все объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре 2018 года.
Аскар Мамин подвел итоги осмотра объектов и поставил задачи по проведению XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске на высоком организационном уровне.