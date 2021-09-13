Мамин провел встречу с главами крупных компаний Германии

Экономика
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Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главами немецких компаний Svevind Energy GmbH, Linde AG, Redpath Deilmann Gmbh, Siemens Energy, Goldbeck Solar GmbH, Saria SE & Co. KG, Becker Mining Systems, а также Восточного комитета германской экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов в сферах возобновляемой энергетики, переработки газа, АПК, машиностроения, горно-металлургической промышленности и др.

Глава Правительства отметил, что Германия выступает одним из крупнейших торговых партнеров и ключевых инвесторов Казахстана. С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций ФРГ в экономику РК составил порядка $5,1 млрд. В первом квартале 2021 года данный показатель вырос на 72% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил $64,6 млн.

В первом полугодии 2021 г. объем товарооборота между Казахстаном и Германией вырос на 26% до $1,2 млрд. Свыше 950 предприятий с участием немецкого капитала действуют в Казахстане в сферах энергетики, АПК, машиностроения, строительном и логистическом секторах.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра Роман Скляр, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, энергетики – Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, посол РК в ФРГ Даурен Карипов и др.

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