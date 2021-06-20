Политика Мамин провел заседание Штаба

Рассмотрены вопросы повышения объемов несырьевого экспорта казахстанских товаров и услуг, обеспечения роста производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции, а также строительства и модернизации школ.



Министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов доложили, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Nur Otan" к 2025 году поставлена задача повысить объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2 раза до $41 млрд.



С учетом влияния глобальной пандемии на торгово-логистические связи и прошлогодних снижений показателей в текущем году планируется обеспечить наращивание экспорта несырьевых товаров и услуг РК путем реализации мер государственной поддержки экспортеров – страхования, возмещения затрат и экспортной акселерации.



Приоритетными товарами и услугами в рамках ускоренного развития несырьевого экспорта в 2021 году определены семена масличных культур, нефтехимические продукты, растительное масло, мясо и субпродукты, трансформаторы, пестициды, IT-услуги, пассажирские транзитные перевозки, туристические услуги и др.



В настоящее время свыше 60% несырьевого экспорта РК формируют Карагандинская (25,1%), Восточно-Казахстанская (12,2%), Павлодарская (11,9%) области и г. Алматы (11,9%).







