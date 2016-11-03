Экономика
Мамин провел заседание Совета ЕЭК
Под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Члены совета рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
В частности рассмотрены вопросы в рамках проекта Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено вопросу формирования общего рынка лекарственных средств. Создание общего рынка лекарственных средств, основанного на международных стандартах, создаст условия для расширения торговли фармацевтической продукцией.

В целом стороны договорились продолжить обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня заседания.

Следующее заседание Совета ЕЭК планируется провести в конце ноября текущего года.

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