Мамин провел заседание Совета ЕЭК

Под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.
Члены совета рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза. В частности рассмотрены вопросы в рамках проекта Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
Особое внимание уделено вопросу формирования общего рынка лекарственных средств. Создание общего рынка лекарственных средств, основанного на международных стандартах, создаст условия для расширения торговли фармацевтической продукцией.
В целом стороны договорились продолжить обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня заседания.
Следующее заседание Совета ЕЭК планируется провести в конце ноября текущего года.