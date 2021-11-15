Политика
Мамин: Рост экспорта обработанной продукции составил 25,5%
Адиль Саптаев/Асель Муканова
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что экспорт обработанной продукции вырос на 25,5%, передает Kazpravda.kz.    

Во время встречи с представителями СМИ глава Правительства отметил, что несмотря на сложные времена в экономике, обрабатывающий сектор сумел показать рост 4%. При этом ни одно крупное производство не было остановлено.

«В этом году динамика еще больше, рост обрабатывающей промышленности за 6 месяцев 2021 года составил 5,5%, это говорит о том, что обрабатывающий сектор является фактором устойчивости нашей экономики, фактором конкурентоспособности», – заявил Премьер-министр Казахстана.

По словам Мамина, несмотря на все сложности, когда были разорваны производственные точки, производства встали и были проблемы с поставками, отечественная продукция была востребована на рынке.

«На 25,5% вырос экспорт обработанной продукции. Это говорит о том, что наша продукция востребована на мировых рынках, о конкурентоспособности нашей экономики и ее устойчивости. Реальный сектор в эти сложные кризисные годы показал свою устойчивость и, по сути, стал фактором устойчивости нашей экономики», – добавил Мамин.

Глава Правительства добавил, что индустриализация является важнейшим фактором диверсификации экономики. В этом году впервые объем обрабатывающего сектора превысил объем горнодобывающего. У Правительства имеются планы по новым продуктам, переделам и встраиванию глобальных цепочек.

«Эта работа ведется. В прошлом году было введено более 200 проектов на 1 трлн тенге. В этом году планы на 128 проектов в обрабатывающем секторе, которые дадут новый толчок развитию индустриализации нашей страны», – отметил Аскар Мамин.

В планах Правительства на ближайшие пять лет увеличить в 1,5 раза объем экспорта обработанной продукции. По словам Мамина, это говорит о том, что Казахстан выйдет на новые переделы и создание новых продуктов для увеличения экспорта. Работа в данном направлении ведется и находится на постоянном контроле.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Дамир Исмагулов выиграл пятый подряд бой в UFC
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Указ Президента Республики Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
Национальный курултай – возрожденная
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
Цена бензина в США обновила исторический максимум
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Президент , Политика , Россия , Видеогалерея
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутат…
Президент , Политика , Видеогалерея
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Политика
Тяжкий груз сирийской войны
Президент , Политика , Общество , Референдум
Конституционная реформа: срок принятия основных законов обо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]