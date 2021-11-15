Мамин: Рост экспорта обработанной продукции составил 25,5%
Адиль Саптаев/Асель Муканова
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что экспорт обработанной продукции вырос на 25,5%, передает Kazpravda.kz.
Во время встречи с представителями СМИ глава Правительства отметил, что несмотря на сложные времена в экономике, обрабатывающий сектор сумел показать рост 4%. При этом ни одно крупное производство не было остановлено.
«В этом году динамика еще больше, рост обрабатывающей промышленности за 6 месяцев 2021 года составил 5,5%, это говорит о том, что обрабатывающий сектор является фактором устойчивости нашей экономики, фактором конкурентоспособности», – заявил Премьер-министр Казахстана.
По словам Мамина, несмотря на все сложности, когда были разорваны производственные точки, производства встали и были проблемы с поставками, отечественная продукция была востребована на рынке.
«На 25,5% вырос экспорт обработанной продукции. Это говорит о том, что наша продукция востребована на мировых рынках, о конкурентоспособности нашей экономики и ее устойчивости. Реальный сектор в эти сложные кризисные годы показал свою устойчивость и, по сути, стал фактором устойчивости нашей экономики», – добавил Мамин.
Глава Правительства добавил, что индустриализация является важнейшим фактором диверсификации экономики. В этом году впервые объем обрабатывающего сектора превысил объем горнодобывающего. У Правительства имеются планы по новым продуктам, переделам и встраиванию глобальных цепочек.
«Эта работа ведется. В прошлом году было введено более 200 проектов на 1 трлн тенге. В этом году планы на 128 проектов в обрабатывающем секторе, которые дадут новый толчок развитию индустриализации нашей страны», – отметил Аскар Мамин.
В планах Правительства на ближайшие пять лет увеличить в 1,5 раза объем экспорта обработанной продукции. По словам Мамина, это говорит о том, что Казахстан выйдет на новые переделы и создание новых продуктов для увеличения экспорта. Работа в данном направлении ведется и находится на постоянном контроле.