Мамин возглавит казахстанскую делегацию на Конференции ООН по изменению климата
Премьер-министр РК Аскар Мамин возглавит казахстанскую делегацию на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-министру Аскару Мамину возглавить казахстанскую делегацию на предстоящей 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26, которая состоится в шотландском городе Глазго», – сообщил Б. Уали.