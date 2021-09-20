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Мамину представили концепцию развития национальных парков "Алтын-Эмель" и "Чарын"
17 сентября Премьер-Министр РК побывал с визитом в одном из крупнейших национальных парков страны – государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGeography.

В рамках визита Председатель правления Республиканского общественного объединения «QazaqGeography» Орман Нурбаев и руководитель проекта Жанибек Алькеев представили Премьер-Министру результаты работы по установке малых архитектурных форм на Чарынском каньоне, а также презентовали концепцию развития инфраструктуры в этих двух национальных парках.

Так, в парке «Чарын» появились работающие без воды экотуалеты, беседки для отдыха, гроты (специальные теневые навесы), питьевые фонтанчики, где туристы могут утолить жажду, а также смотровые площадки. Такие же условия будут созданы и на территории «Алтын-Эмеля», а пока здесь уже установлена смотровая башня, откуда можно будет наблюдать за животными, со временем появятся еще несколько.



Помимо этого, на одном из отрезков туристического маршрута «Чарына» - в «Долине замков» - теперь существует навигация для ориентирования туристов.

Там же, в «Долине замков», «QazaqGeography» совместно с партнером - сотовым оператором – установил антенны сотовой связи. С учетом задач «QazaqGeography» по развитию экотуризма и использованию «зеленых» технологий, сохранению окружающей среды, важно отметить, что снабжение антенн электричеством производится с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов: вырабатываемое электричество накапливается в специальных аккумуляторах и позволяет круглосуточно обеспечивать станцию энергией.

«Не спеша, шаг за шагом, мы уверенно движемся к нашей главной цели – обеспечить национальные природные парки максимально качественной и удобной инфраструктурой, сделать их привлекательными для туристов, сохраняя при этом их уникальность, первозданность и чистоту нашей природы. «QazaqGeography» намерено изменить в лучшую сторону отношение нашего общества к природе родной земли, воспитать и привить заботу всего народа о национальном достоянии и наследии наших предков», - сообщил Председатель правления «QazaqGeography» Орман Нурбаев.



Премьер-Министр в свою очередь высоко отметил работу общественного объединения и дал ряд поручений по дальнейшему развитию национальных парков.

Отметим, Генеральным партнером ОО «QazaqGeography» является Kaspi.kz.

Справочно:

РОО «QazaqGeography» - созданная в 2013 году
ведущая экспертная организация в географической, и смежных науках о природе и обществе Республики Казахстан, миссией которой является сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, забота об экологии и охрана природы. Исследовательская, общественная, информационная, региональная и международная деятельность РОО направлена на просвещение аудитории через побуждение ее к саморазвитию и служению обществу.

Общество имеет 11 региональных представительств в Алматы, в Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

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