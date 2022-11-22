Мамуля, где ваша дочка?

Он сообщил, что 18-летняя мать малышки уехала на заработки в другой город, а 39-летняя бабушка не в состоянии растить внучку. В пресс-службе ДП СКО пояснили: в отделение ювенальной полиции Петропавловска поступило сообщение из отдела опеки и попечительства о том, что женщина просит помочь решить судьбу трехмесячной внучки, мать которой в конце октяб­ря уехала на заработки в другой город и не вернулась. Бабуля попросила госорганы забрать ребенка, и вскоре к ней приехали полицейские, составили акт и отвезли девочку в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери ребенка.

Тем временем врачи областной детской больницы обращаются к жителям Петропавловска с просьбой не собирать деньги и вещи, поскольку всем необходимым ребенок обеспечен, питание и уход получает в полном объеме.