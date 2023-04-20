Мамы могут все

В рамках взаимодействия Ассоциации деловых женщин Алматы, ОФ МаmaPro и объединения ICF-Kazakhstan возможность менторской, юридической, психологической и коучинговой поддержки получили 22 мамы особенных детей. На заседании «круглого стола» его участники поделились первыми результатами работы и поставили задачи на следующий этап.

В течение трех месяцев женщины учились открытию и ведению бизнеса. Проект состоит из двух программ, целью которых было трудоустроить трех матерей, а 19 оказать поддержку в запуске своего бизнеса. На первом этапе слушатели получали теоретические знания, затем члены Ассоциации деловых женщин подключались к проекту в качестве менторов, давая практические советы. К слову, они вдохновлены результатами оказания помощи и поддержки другим людям.

– Наше сотрудничество с Меж­дународным центром коучей и с фондом МаmaPro переросло в социальный проект. К нам присоединился университет Аlma U, который выделяет площадку для проведения мероприятий. Результаты проекта еще раз показали, что лишь объединив усилия, можно решать социальные проблемы. Мамы особенных детей смогли запустить собственное дело и начинают твердо стоять на ногах, и это большая помощь их семьям, – отметила председатель Ассоциации деловых женщин по Алматы Наталья Мухамеджанова.

Деловые женщины надеются, что в будущем мамы особенных детей присоединятся к ним в качестве коллег.

По словам руководителя ОФ МаmaPro Елены Ким, итоги анкетирования выявили самые сложные вопросы, касающиеся знаний и навыков, необходимых мамам.

Своими первыми историями успеха поделились некоторые участницы проекта. Так, Аделя Султанова – мама особенной девочки. Изначально ее идея состояла в открытии детского сада, но после обсуждения с ментором всех «за» и «против» было решено совместно запус­тить центр раннего развития для детей. Он уже начинает работу. Аделя признается, что прежде была далека от бизнеса, теперь благодарна менторам, раскрывшим ее потенциал.

Айнура Сарсенбаева с помощью своего наставника делает первые, но вполне уверенные шаги в сфере цифровой торговли через маркетплейсы. Ментор определял направления, давал задания. Благодаря этой поддержке женщина имеет возможность работать и уделять достаточно времени своему ребенку.

Мнением о проекте поделилась ментор Гульчихра Махметова. По ее словам, менторство – это один из инструментов, помогающих начинающим предпринимателям пройти более короткий путь на основании опыта наставника, который наверняка сталкивался с аналогичными случаями и может поделиться опытом. Менторство учит думать, принимать решения, формирует в человеке лидерские качества. И это партнерство, поскольку ментор тоже учится и получает новый опыт.

Партнер Гульчихры Махметовой – начинающий предприниматель Шынар Нигмеджанова, мама пятерых детей.

– Когда мы встретились, Шынар думала, что для нее главная цель – зарабатывать определенные деньги для семьи. Но в процессе работы выяснилось, что ей ближе возможность помогать людям. Когда у нее родился особенный ребенок, она «перелопатила» горы литературы в поисках нужной информации. Узнала, например, о так называемых утяжеленных одеялах, которые, в принципе, нужны абсолютно всем малышам, подросткам, а не только деткам, имеющим заболевания нервной системы. Одеяла дают оздоровительный эффект, расслабляют тело и мозг. Шынар решила взяться за их изготовление. Иностранные компании используют пластиковые шарики, а она заменила их на просо и уже даже запатентовала эту идею. К слову, ее одеяла стоят около 80 000 тенге, а импорт­ные – до 300 000 тенге, – рассказала Гульчихра историю своего партнера.

Надо отметить, что сфера бизнес-интересов у женщин разнообразна. Кто-то открывает реабилитационные и развивающие центры, кто-то занимается вязанием на заказ, а кто-то готовит сладости в мультипликационном стиле. Но какие бы идеи ни предлагали женщины, их всех объединяет забота о своем ребенке, желание помочь семье и получить удовлетворение от работы.

По итогам заседания «круг­лого стола» был сделан вывод, что проект востребован и в сентябре необходимо запустить второй поток. Более того, проект перешагнет границы мегаполиса, учитывая, что филиалы ОФ MamaPro уже есть в Астане, Шымкенте и Усть-Каменогорске.