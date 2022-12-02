Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС

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Так, недоумение сенатора вызывает объем выделенных на систему здравоохранения бюджетных средств, которые год от года растут, но проблем в сфере меньше не становится.

«Я бы хотел поднять следующие вопросы. Финансирование всей отрасли здравоохранения в 2018 году составило 900 миллиардов тенге, 2019-м – 1 триллион, 2020-м – 1,5 триллиона, 21-м – 2,3 триллиона плюс 860 миллиардов на борьбу с пандемией, 2022 году – 2,5 триллиона. В сентябре 2022 года деньги закончились.

Вопрос: в январе 2022 года премьер-министр дал поручение провести полный финансовый аудит отрасли. Что было сделано, какие выводы Минздрав сделал? Хочу отметить, что в 2020-2021 году больницы были закрыты и не принимали плановых пациентов, а деньги все освоены. А какая реальная доказанная потребность в 2023 году? Минздрав знает ответ на этот вопрос и Минфин? Сможете обосновать?», – сыпал вопросами депутат.

Также, по его мнению, необоснованными являются траты на поддержку информационной системы Минздрава.

«Вы сегодня говорили об информационных системах Минздрава. В 2018 году их было 26, в 2020 году – 19. Президент в июле 2022 года сказал, что в 2022 году стало их 40. До конца 2022 года станет 48, в 2023 году станет 52.

На сопровождение одной информационной системы из бюджета выделяется ежегодно 70 миллионов тенге. Значит, в 2018 году – 1,8 миллиарда, в 2020 году – 1,3 миллиарда, в 2022 году – 2,8 миллиарда, в 2023 – уже 3,6 миллиарда.

Вопрос: чем больше информационных систем, тем больше народных денег на их сопровождение – зачем это нужно? Почему количество информационных систем увеличилось с 19 до 40 с 2020 по 2022 годы? Куда ушли бюджетные деньги? Где платформа, о которой вы говорили сегодня? Ту, которая была – опозорили, оклеветали», – возмутился сенатор Мамытбеков.

Также сенатор сослался на заявление Уполномоченного по защите прав детей Аружан Саин о фальсификации Минздравом статистических данных.

«Аружан Саин публично заявила, что Минздрав занимается рисованием цифр и вводит в заблуждение главу государства лживыми отчетами. То есть медуслуги не доходят до людей, а деньги полностью осваиваются. Как они осваиваются? Как Минздрав контролирует освоение денег до каждого пациента? Какие механизмы реализованы для получения медуслуг каждым гражданином?» – вновь задался вопросами сенатор.

Мамытбеков поднял и проблему фальшивых дипломов об образовании у казахстанских врачей.

«Вы в курсе, что в 2019 году Минздрав совместно с МОН автоматически проверили фальшивые дипломы всех врачей? Знаете, сколько фальшивых дипломов было выявлено? Похожие проверки вообще проводились в 2021-2022 году? Вы анализировали возможные корреляции скандальных случаев с медиками в регионах с возможными фальшивыми дипломами?», – сказал сенатор.

Кроме того, депутат Мамытбеков недоумевает, почему Минздрав прекратил отслеживать лекарственные средства на территории Казахстана.

«Почему Минздрав в октябре 2022 года остановил проект по отслеживанию лекарственных средств на территории РК? Какая была в этом необходимость? Очевидно, что оборот контрафактных лекарств в РК превышает озвученные Правительством 10-12 процентов. Почему на некоторые лекарственные средства цены выросли в 3 раза в 2023 году? Почему сотрудники медорганизаций не могут получить свои выплаты? Вы же отчитывались перед главой государства о полном исполнении его поручения о выплате всем медработникам всех положенных доплат. Кто врет?», – задал вопрос сенатор.

Кроме того, Едил Мамытбеков считает, что перевод медобъектов на право хозяйственного ведения привел к хаосу в сфере медицинского обслуживания населения.

«Например, в Алматинской многопрофильной клинической больнице на лечение граждан освоено лишь 8 процентов бюджетных средств. А это значит, что более 20 тысяч пациентов не получили лечения. Мне кажется здесь причина кроется в том, что законодательно не урегулированы некоторые вопросы по преобразованию медицинских объектов из государственных в учреждения на праве хозяйственного ведения. Почему вы не занимаетесь этими вопросами. Как и полагается, возникает вопрос – что делать? Получается, что деньги на лечение пациентов выделены, но на местах их не осваивают из-за правовых проблем. Почему вы не поднимаете эти вопросы?», – спросил депутат.

Также он высказал подозрение, что на счетах Фонда социального медстрахования (ФСМС) нет денег.

«Весной 2022 года Минздрав издает приказ номер 37, где часть медуслуг переводят в ОСМС. Но видно, этот приказ не доведен до конца. Почему многие медорганизации уже несколько недель указывают дату плановой госпитализации на 2023 год, который еще не наступил. Что это означает? Что деньги в Фонде страхования закончились что ли, куда они делись?», – закончил череду вопросов к главе Минздрава сенатор.

На все эти вопросы министра попросили ответить письменно.