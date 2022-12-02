Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС

В ходе правительственного часа сенатор Едил Мамытбеков задал ряд проблемных вопросов министру здравоохранения Ажар Гиният, сообщает Kazpravda.kz.
Так, недоумение сенатора вызывает объем выделенных на систему здравоохранения бюджетных средств, которые год от года растут, но проблем в сфере меньше не становится.
«Я бы хотел поднять следующие вопросы. Финансирование всей отрасли здравоохранения в 2018 году составило 900 миллиардов тенге, 2019-м – 1 триллион, 2020-м – 1,5 триллиона, 21-м – 2,3 триллиона плюс 860 миллиардов на борьбу с пандемией, 2022 году – 2,5 триллиона. В сентябре 2022 года деньги закончились.
Вопрос: в январе 2022 года премьер-министр дал поручение провести полный финансовый аудит отрасли. Что было сделано, какие выводы Минздрав сделал? Хочу отметить, что в 2020-2021 году больницы были закрыты и не принимали плановых пациентов, а деньги все освоены. А какая реальная доказанная потребность в 2023 году? Минздрав знает ответ на этот вопрос и Минфин? Сможете обосновать?», – сыпал вопросами депутат.
Также, по его мнению, необоснованными являются траты на поддержку информационной системы Минздрава.
«Вы сегодня говорили об информационных системах Минздрава. В 2018 году их было 26, в 2020 году – 19. Президент в июле 2022 года сказал, что в 2022 году стало их 40. До конца 2022 года станет 48, в 2023 году станет 52.
На сопровождение одной информационной системы из бюджета выделяется ежегодно 70 миллионов тенге. Значит, в 2018 году – 1,8 миллиарда, в 2020 году – 1,3 миллиарда, в 2022 году – 2,8 миллиарда, в 2023 – уже 3,6 миллиарда.
Вопрос: чем больше информационных систем, тем больше народных денег на их сопровождение – зачем это нужно? Почему количество информационных систем увеличилось с 19 до 40 с 2020 по 2022 годы? Куда ушли бюджетные деньги? Где платформа, о которой вы говорили сегодня? Ту, которая была – опозорили, оклеветали», – возмутился сенатор Мамытбеков.
Также сенатор сослался на заявление Уполномоченного по защите прав детей Аружан Саин о фальсификации Минздравом статистических данных.
«Аружан Саин публично заявила, что Минздрав занимается рисованием цифр и вводит в заблуждение главу государства лживыми отчетами. То есть медуслуги не доходят до людей, а деньги полностью осваиваются. Как они осваиваются? Как Минздрав контролирует освоение денег до каждого пациента? Какие механизмы реализованы для получения медуслуг каждым гражданином?» – вновь задался вопросами сенатор.
Мамытбеков поднял и проблему фальшивых дипломов об образовании у казахстанских врачей.
«Вы в курсе, что в 2019 году Минздрав совместно с МОН автоматически проверили фальшивые дипломы всех врачей? Знаете, сколько фальшивых дипломов было выявлено? Похожие проверки вообще проводились в 2021-2022 году? Вы анализировали возможные корреляции скандальных случаев с медиками в регионах с возможными фальшивыми дипломами?», – сказал сенатор.
Кроме того, депутат Мамытбеков недоумевает, почему Минздрав прекратил отслеживать лекарственные средства на территории Казахстана.
«Почему Минздрав в октябре 2022 года остановил проект по отслеживанию лекарственных средств на территории РК? Какая была в этом необходимость? Очевидно, что оборот контрафактных лекарств в РК превышает озвученные Правительством 10-12 процентов. Почему на некоторые лекарственные средства цены выросли в 3 раза в 2023 году? Почему сотрудники медорганизаций не могут получить свои выплаты? Вы же отчитывались перед главой государства о полном исполнении его поручения о выплате всем медработникам всех положенных доплат. Кто врет?», – задал вопрос сенатор.
Кроме того, Едил Мамытбеков считает, что перевод медобъектов на право хозяйственного ведения привел к хаосу в сфере медицинского обслуживания населения.
«Например, в Алматинской многопрофильной клинической больнице на лечение граждан освоено лишь 8 процентов бюджетных средств. А это значит, что более 20 тысяч пациентов не получили лечения. Мне кажется здесь причина кроется в том, что законодательно не урегулированы некоторые вопросы по преобразованию медицинских объектов из государственных в учреждения на праве хозяйственного ведения. Почему вы не занимаетесь этими вопросами. Как и полагается, возникает вопрос – что делать? Получается, что деньги на лечение пациентов выделены, но на местах их не осваивают из-за правовых проблем. Почему вы не поднимаете эти вопросы?», – спросил депутат.
Также он высказал подозрение, что на счетах Фонда социального медстрахования (ФСМС) нет денег.
«Весной 2022 года Минздрав издает приказ номер 37, где часть медуслуг переводят в ОСМС. Но видно, этот приказ не доведен до конца. Почему многие медорганизации уже несколько недель указывают дату плановой госпитализации на 2023 год, который еще не наступил. Что это означает? Что деньги в Фонде страхования закончились что ли, куда они делись?», – закончил череду вопросов к главе Минздрава сенатор.
На все эти вопросы министра попросили ответить письменно.