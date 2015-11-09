Мамытбеков: субсидирование хлеба обходилось ежегодно в 7–8 млрд тенге

Экономика
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Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz
Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков призвал не политизировать вопрос увеличения стоимости социального хлеба. Об этом он заявил на "правительственном часе" в Мажилисе Парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Мамытбеков подчеркнул, что несколько лет назад в министерстве проводили расчет нормы потребления хлеба, согласно которым казахстанцы потребляют 1 млн тонн, хотя по нормам положено потреблять 2,4 млн тонн в год в страновом выражении.

"Человек тратит на транспортные расходы – на троллейбус, автобус – больше, чем на хлеб. Поэтому мы не должны политизировать этот вопрос. Это вопрос чисто экономического характера, и мы должны прекратить эту полемику", – заявил министр.

Глава Минсельхоза заметил при этом, что социально уязвимым слоям населения увеличат размер пособия для покупки хлеба, все остальные будут покупать хлеб по рыночной стоимости.

"Ежегодно Правительство в среднем за последние 5–6 лет тратило на снижение цен на хлеб первого сорта, булки 600-граммовой, 7–8 миллиардов тенге. Эти объемы доходили до 12–15 миллиардов тенге постепенно. Было принято решение еще полтора года назад о том, что размеры нормативных субсидий будут сокращаться и цена хлеба должна приближаться к рыночной. Она не должна быть регулируемой, не должна быть удешевленной. Нужна рыночная стоимость для развития конкурентности", – заявил он.

Министр отметил, что данная мера носит адресный характер.

"Хлеб мы удешевляем как для богатых, так и для бедных, и это обходится государству довольно дорого. Потому что расчет в Министерстве труда и социальной защиты показал: если удешевлять хлеб только для нужных, адресных групп, то цена вопроса будет стоить всего 1,5 миллиарда тенге. То есть мы перерасходуем бюджетные средства. Почему богатые должны покупать хлеб по дешевой стоимости? Это социально не справедливо", – заявил Мамытбеков.

Кроме того, чиновник заявил, что до министерства нередко доходят сигналы о том, что удешевленная мука появлялась на рынке.

"Кто супермаржу эту получал за счет бюджета – непонятно. Почему мы должны допускать это – непонятно. То есть, если нужно кому-то помогать, то мы должны давать точечно, адресно. Есть существующий, довольно эффективный механизм адресной социальной помощи, и не надо ничего придумывать. Просто там будем делать перерасчет потребительской корзины, и нужные слои населения получат необходимое количество пособий больше", – заверил министр.

Также на "правительственном часе" была отмечена проблема отсутствия новых технологий в пекарнях, в большинстве городов страны до сих пор работают советские хлебокомбинаты.

"Нет конкуренции, туда не идут новые инвестиции. Потому что нормальный инвестор знает, что государство в нужный момент всегда ему "выкрутит" руки, заставит правдами–неправдами держать цены", – заключил Мамытбеков.

Напомним, ранее в МСХ предложили ряд вариантов по продаже социального хлеба пенсионерам и другим уязвимым слоям населения, в том числе выдавать хлеб по карточкам.

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