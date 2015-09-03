"Манчестер" после конфуза с Де Хеа обновит программное обеспечение
Талгат Исенов
Английский "Манчестер Юнайтед" после срыва трансфера голкипера Де Хеа в "Реал" обновит программное обеспечение в офисе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
По сообщению The Telegraph, накануне "красные дьяволы" объявили о партнерстве с индийской IT-компанией HCL Technologies.
Напомним, что из-за технического сбоя в заключительный день летнего трансферного окна МЮ и "Реал" не успели оформить трансфер вратаря Давида Де Хеа в мадридский клуб. Документы пришли всего на полчаса после закрытия трансферного окна.
Манкунианцы на сделке намеревались выручить 40 млн евро, а "Реал" – заполучить первого номера в воротах.