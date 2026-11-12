«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

После 10 сыгранных матчей клуб идет в зоне вылета в АПЛ

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Один из самых титулованных английских футбольных клубов объявил об отставке главного тренера Майкла Каррика, сообщает Kazpravda.kz

Наставник вернулся в клуб в январе этого года и привёл команду к третьему месту в АПЛ, одержав 12 побед в оставшихся 17 матчах сезона-2025/2026 и набрав наибольшее количество очков в лиге за этот период.

В сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед» пояснили, что после разочаровывающего начала сезона клуб пришел к крайне сложному выводу о необходимости перемен для достижения наших целей.

«Майкл был и всегда будет легендой МЮ. Как и в качестве игрока, он демонстрировал высочайший уровень преданности и профессионализма на протяжении всего периода своего пребывания в клубе. Его лидерские качества и достижения в прошлом сезоне навсегда останутся в памяти», - говорится в сообщении.

Там добавили, что клуб намерен как можно скорее назначить нового преемника.