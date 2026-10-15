Мандарины зимой и роботы под водой

Экология,Таза Қазақстан
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Обычная школьная рекреация в селе Бескарагай сегодня больше похож на оранжерею, чем на фойе учебного заведения. На втором этаже распустились цветы, выращенные руками самих учащихся. Но это лишь малая часть того, что скрывается за стенами местной школы № 1, – здесь кипит настоящая научная работа, где экология переплетается с инженерией, а агрономия – с искусственным интеллектом.

фото предоставлено СОШ №1 с. Бескарагай

На открытом уроке, приуроченном к программе «Таза Қазақстан», школьники представили­ ряд инициатив, каждая из которых – попытка решить реальную экологическую проблему. Например, в рамках инициативы «Жасыл мекен» ребята не просто озеленяют пространство школы, а берут на себя полный цикл ухода за растениями – от посева до цветения. Этот опыт, по словам педагогов, помогает детям сформировать не абстрактное, а практическое чувство ответственности перед природой.

Куда более амбициозный проект – Citrus Climate. Юные исследователи бросили вызов суровому резко континентальному­ климату региона, попытавшись вырастить апельсины и мандарины прямо в учебных классах. Из-за экстремально холодных зим и сухого воздуха традиционно выращивать цитрусовые здесь невозможно, поэтому школьники пошли на хитрость – они установили специальные STEM-лампы, создающие искусственный микроклимат.

– На улице саженцы круглый год не выживут, а с такими лампами мы можем следить за их ростом даже зимой и получить урожай тропических фруктов, – со знанием дела пояснила девятиклассница Асылай Жуманбаева.

Школьники не остановились только на выращивании растений, они реализуют серьезные инженерные идеи. Так, проект «Био-тор» предполагает соз­дание устройства для сбора плас­тикового мусора с поверх­ности воды, а AquaCleaner – это уже полноценная роботизированная модель, построенная по принципу строения речного рака, которая способна очищать водоемы даже под водой. Эти работы показывают, что школьники мыслят масштабно, системно, подключая к своим изысканиям искусственный интеллект для анализа данных и моделирования.

Педагог Динара Айкен подчеркивает, что такие проекты – это, прежде всего, фундамент экологической культуры.

– «Таза Қазақстан» начинается с малого – с заботы о собственном дворе, школе, родном крае. И когда исследование превращается в ежедневную практику – будь то уборка территории или наблюдение за ростком мандарина, тогда экология становится не модным термином, а образом жизни, – отметила преподаватель.

Завершился урок не лекцией, а делом: учителя и ученики вмес­те вышли на субботник, чтобы на практике подтвердить свои слова. Вот так детское любопытство, подкрепленное наукой и технологиями, способно стать реальным двигателем положительных экологических изменений в регионе.

#акция #экология #Таза Қазақстан #Бескарагай

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