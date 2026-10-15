Мандарины зимой и роботы под водой

На открытом уроке, приуроченном к программе «Таза Қазақстан», школьники представили­ ряд инициатив, каждая из которых – попытка решить реальную экологическую проблему. Например, в рамках инициативы «Жасыл мекен» ребята не просто озеленяют пространство школы, а берут на себя полный цикл ухода за растениями – от посева до цветения. Этот опыт, по словам педагогов, помогает детям сформировать не абстрактное, а практическое чувство ответственности перед природой.

Куда более амбициозный проект – Citrus Climate. Юные исследователи бросили вызов суровому резко континентальному­ климату региона, попытавшись вырастить апельсины и мандарины прямо в учебных классах. Из-за экстремально холодных зим и сухого воздуха традиционно выращивать цитрусовые здесь невозможно, поэтому школьники пошли на хитрость – они установили специальные STEM-лампы, создающие искусственный микроклимат.

– На улице саженцы круглый год не выживут, а с такими лампами мы можем следить за их ростом даже зимой и получить урожай тропических фруктов, – со знанием дела пояснила девятиклассница Асылай Жуманбаева.

Школьники не остановились только на выращивании растений, они реализуют серьезные инженерные идеи. Так, проект «Био-тор» предполагает соз­дание устройства для сбора плас­тикового мусора с поверх­ности воды, а AquaCleaner – это уже полноценная роботизированная модель, построенная по принципу строения речного рака, которая способна очищать водоемы даже под водой. Эти работы показывают, что школьники мыслят масштабно, системно, подключая к своим изысканиям искусственный интеллект для анализа данных и моделирования.

Педагог Динара Айкен подчеркивает, что такие проекты – это, прежде всего, фундамент экологической культуры.

– «Таза Қазақстан» начинается с малого – с заботы о собственном дворе, школе, родном крае. И когда исследование превращается в ежедневную практику – будь то уборка территории или наблюдение за ростком мандарина, тогда экология становится не модным термином, а образом жизни, – отметила преподаватель.

Завершился урок не лекцией, а делом: учителя и ученики вмес­те вышли на субботник, чтобы на практике подтвердить свои слова. Вот так детское любопытство, подкрепленное наукой и технологиями, способно стать реальным двигателем положительных экологических изменений в регионе.