Мандарины зимой и роботы под водой

Обычная школьная рекреация в селе Бескарагай сегодня больше похож на оранжерею, чем на фойе учебного заведения. На втором этаже распустились цветы, выращенные руками самих учащихся. Но это лишь малая часть того, что скрывается за стенами местной школы № 1, – здесь кипит настоящая научная работа, где экология переплетается с инженерией, а агрономия – с искусственным интеллектом.
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