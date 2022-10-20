Мандат доверия нужно подтвердить

Нынешняя электоральная кампания важна для страны по многим причинам. Казахстанцам предстоит выбрать курс развития на ближайшие семь лет. Но это еще и своеобразный этап формирования новых гражданских ценностей в обществе. О значении события в жизни страны мы поговорили с заведующей кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, председателем Ассоциации кафедр АНК «Шанырак» доктором политических наук Натальей Калашниковой.

– Наталья Павловна, в чем, по Вашему мнению, заключается необходимость проведения внеочередных выборов президента именно в данном периоде политических реформ в стране?

– После трагических январских событий не только изменилась ценностная парадигма общества, но и складывается новая его управляемость. В свое время известный американский ученый Сэмюэл Хантингтон в работе «Политический порядок в меняющихся обществах» писал об отличительных особенностях стран, «политическая жизнь которых характеризуется согласием, прочностью общественных связей, легитимностью, эффективностью, стабильностью». Обращаясь к нации 1 сентября текущего года, Президент в своем Послании призвал провести досрочные президентские выборы уже осенью, а также увеличить президентский срок до невозобновляемого семилетнего. Таким образом внеочередные президентские выборы станут плебисцитом к курсу действующего Главы государства, инициируемым им реформам, направленным на развитие общества во всех сферах.

В течение всего 2022 года в определенной степени идет «примерка» действенных возможностей в современных политических условиях. В череде этих событий проведение вне­очередных выборов президента, открыто обоснованных Касым-Жомартом Токаевым, вне сомнения, станет одной из важных составляющих политических реформ, шагом по дальнейшей демократизации казахстанского общества.

Как известно, одним из главных признаков демократизации является проведение транспарентных выборов. Без справедливых выборов не существует демократии. Нынешняя избирательная кампания даст импульс дальнейшей политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Эти процессы получат продолжение на предстоящих в 2023 году выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

– Предстоящие президентские выборы – уже вторая крупная кампания в этом году. Летом в Казахстане прошел референдум по принятию поправок в Конституцию. Изменился ли уровень гражданского доверия к выборным процессам и к власти в целом за этот, в общем-то, небольшой период?

– Прошедший референдум укрепил власть действующего Президента. Граждане республики оказали доверие и поддержку конституционной реформе, инициированной Касым-Жомартом Токаевым на сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле. Позитивные результаты конституционного референдума в определенной степени сплотили общество, имеющиеся в нем политические силы.

По официальным данным ЦИК РК, итоговая явка граждан по всей стране и за ее пределами составила 68,06%. Из них 77,18% казах­станцев поддержали изменения. Итоги референдума продемонстрировали, что у общества есть единое видение будущего страны.

Предстоящие президентские выборы, выдвижение действующего Главы государства единым кандидатом от Народной коалиции, в которую объединились три политические партии – «Amanat», «Ак жол», Народная партия Казахстана, республиканские общественные организации – Национальная волонтерская сеть, Гражданский альянс, молодежное объединение Qazaqstan Team, Организация ветеранов, Казахстанский союз спортсменов, Объединение депутатов маслихатов Казахстана, Совет генералов и ассоциация «Қазақстан ардагерлерi», свидетельствуют об укреплении гражданского общества.

Современная повестка дня для проведения выборов в контексте конституционной реформы принципиально иная, нежели, к примеру, в 2015 году. Политические партии и общественные объединения решили не конкурировать, а консолидированно поддержать действующего Главу государства на предстоящих внеочередных выборах.

– Что, по Вашему мнению, изменилось за этот год в сфере партийной конкуренции? Повлияет ли президентская предвыборная кампания на ход и расстановку сил в грядущих парламентских выборах?

– Как мы видим, политическая система Казахстана претерпевает существенные изменения. Законодательно упрощена регистрация политических партий. Теперь вместо 20 тысяч подписей достаточно собрать всего 5 тысяч. Уверена, к выборам в Мажилис и маслихаты на политической арене появятся новые игроки.

Изменения коснулись и избирательной системы. Она будет смешанной: 70% кандидатов в депутаты Мажилиса будут баллотироваться на пропорциональной основе – по партийным спискам. Остальные 30% – на мажоритарной, что обеспечит повышение уровня демократизации, на которую в общественном поле давно назревал запрос.

Предстоящие выборы уже демонстрируют изменения в партийной конкуренции, политические партии выдвинули своих кандидатов в президенты: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» предложила Жигули Дайрабаева, кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) выдвинут Нурлан Ауесбаев.

Нужно признать, что оппозиционная партия не бойкотирует традиционно выборы, а идет на них со своей программой. В это по-настоящему непростое время общественные организации, осознав всю ответственность момента, решили отодвинуть свои амбиции во имя стабильного развития государства и дальнейшего отстаивания национальных интересов. На это способны только общества с развитыми гражданскими институтами и демократическими принципами.

– Часто говорят, что, выбирая Президента, мы выбираем будущее. Каков Ваш личный образ будущего Казахстана?

– Как отмечает научная литература, имидж государства – это образ его лидера. Обращаясь к истории президентских выборов в Казахстане, ряд экспертов справедливо отмечают, что одним из важнейших компонентов модернизации общества является отражение исторического пути и перспектив демократического развития.

За шесть всенародных президентских выборов, осущест­вленных в период независимости республики, в том числе и внеочередных (1991-м, 1999-м, 2005-м, 2011-м, 2015-м, 2019-м годах), электоральная культура традиционного типа претерпевала существенные изменения. Ее роль является более обозримой в становлении важнейших политических институтов и ценностных начал избирательного процесса.

Как известно из психологии, из всей совокупности информации ее реципиенты усваивают главным образом лишь тот материал, который подтверждает уже сложившуюся у них точку зрения. Избиратели в основном воспринимают только те идеи, которые соответствуют сложившимся у них представлениям и установкам.

Казахстан более 30 лет позиционирует себя как демократическое, светское и дружелюбное государство, с определенными «волнами» в развитии своей политической системы. И здесь роль Президента Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающая стабильность и развитие в обществе, подтверждена реальной, а не декларируемой практикой позитивных изменений, направленных на улучшение благосостояние граждан.

– И самое главное: почему казахстанцам стоит прийти на свои избирательные участки 20 ноября?

– Идти на президентские выборы необходимо всем, это граж­данская ответственность за курс развития страны, это выбор стабильности и продвижения реформ.

С 2019 года в стране поэтапно проведены реформы почти во всех сферах. Ключевой из них выступает политическая. Подход «сначала экономика, потом политика», несмотря на его результативность в первые десятилетия независимости, сегодня уже не актуален. В этой связи крайне важными были реформы, которые начаты в 2019 году и продолжаются по настоящее время, в том числе путем внесения поправок в Основной закон страны.

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, Казах­стан может ожидать множество трудностей и вызовов, однако государство не должно сворачивать с намеченного курса. Для этого необходимо произвести полную перезагрузку политической системы.

Одним из первых шагов станут президентские выборы, далее – конкурентные и честные выборы в Мажилис Парламента и мас­лихаты всех уровней. На первое место должны выйти сильные политические институты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.

Формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство» должна стать реальностью в Новом, Справедливом Казахстане. Очевидно одно, как отмечает Президент: «Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины».