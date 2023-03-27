Мандат – экзамен на профессионализм

У Мажилиса появились новые возможности – выступать не только в качестве законотворческого, но и идеологического органа. Кроме того, избиратели ждут от депутатов глубокого и всестороннего изучения рассматриваемых вопросов, умения спрогнозировать ту или иную общественную ситуацию, в общем, профессионального подхода.

Мажилис призван быть площадкой не только для обмена разнообразными идеями и выработки решений по актуальным вопросам. Здесь должны быть представлены интересы регионов, подниматься проблемы, в том числе не попавшие в поле зрения профессиональных экспертов. И для этого необходимо создание депутатских рабочих групп.

Надо понимать, что в представительные органы страны пришли люди с политическими амбициями. При этом они должны при подготовке и принятии законодательных актов исходить из интересов государства, соотносить нормы законов с запросами и нуждами общества и нести ответственность за каждое принятое решение. Только в этом случае их деятельность в депутатских креслах окажется полезной, будет служить дальнейшему развитию казахстанского общества.

Новым людям в представительном органе важно понимать, что быть просто «хорошим человеком» легко. Гораздо труднее быть профессионалом.

Новые веяния коснутся и маслихатов в регионах. Раньше существовало стереотипное мнение о том, что на местах все решают акимы. Однако теперь и маслихаты обретут собственную точку зрения, возможность влиять на положение дел в районе, городе и области.

Стоит помнить, что их голоса решают вопрос, касающийся назначения акима. Вместе с тем депутаты вправе выразить вотум недоверия главе исполнительной власти. Наконец, они утверждают местные бюджеты. Таким образом, народные избранники обладают реальными рычагами и механизмами влияния на власть и решение тех или иных местных проблем. Кроме того, они избирают депутатов Сената Парламента. Поэтому могут более тесно взаимодействовать с сенаторами, даже обратиться к ним за поддержкой.

В завершение скажу о следующем. Согласно статистическим данным, средний возраст казахстан­ца – 31,8 лет. Между тем возраст депутатов Парламента последнего созыва в среднем составляет 50 лет. Поэтому считаю, что приход в этот орган молодых – требование времени.