Манеза, Чиншанло и Подобедова дисквалифицированы на несколько лет

Международная Федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о дисквалификации трех казахстанских штангисток на несколько лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.
В их допинг-пробах с лондонской Олимпиады ранее были выявлены следы запрещенных препаратов.
"Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, Светлана Подобедова – на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года", – указывается в распространенном сообщении.
При этом отечественная федерации тяжелой атлетики помогла спортсменам отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.
Ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе ФТА РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты ре-анализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.
В их допинг-пробах с лондонской Олимпиады ранее были выявлены следы запрещенных препаратов.
"Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, Светлана Подобедова – на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушения в результате ре-анализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года", – указывается в распространенном сообщении.
При этом отечественная федерации тяжелой атлетики помогла спортсменам отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.
Ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе ФТА РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты ре-анализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.