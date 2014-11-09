Мангистауские автовладельцы увеличили поступления в бюджет

Мангистауские автовладельцы за 9 месяцев текущего года увеличили поступления в местный бюджет, уплатив налог на транспорт в сумме около 700 млн тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2013 года поступления увеличились на 25 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лада.
При этом, по данным аналитической службы Ranking, в целом по республике сумма уплаченных в бюджет налогов на транспорт составила 21 млрд тенге.
Вместе с тем сумма поступлений налогов на имущество физических лиц Мангистауского региона за период январь – сентябрь 2014 года увеличилась до 42,5 млн тенге (на 3% и 1,2 млн).
В целом рост поступлений налогов на собственность физических лиц, включающих налоги на имущество, землю и транспортные средства, по Мангистауской области составил 4%. В среднем каждый частный собственник региона за указанный период выплатил 1 164 тенге налогов на собственность.
При этом, по данным аналитической службы Ranking, в целом по республике сумма уплаченных в бюджет налогов на транспорт составила 21 млрд тенге.
Вместе с тем сумма поступлений налогов на имущество физических лиц Мангистауского региона за период январь – сентябрь 2014 года увеличилась до 42,5 млн тенге (на 3% и 1,2 млн).
В целом рост поступлений налогов на собственность физических лиц, включающих налоги на имущество, землю и транспортные средства, по Мангистауской области составил 4%. В среднем каждый частный собственник региона за указанный период выплатил 1 164 тенге налогов на собственность.