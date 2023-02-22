Мангистауские фермеры получат корма для сельхозживотных по сниженной цене

Фермеры Мангистауской области в период межсезонья получат корма для сельхозживотных по удешевленной стоимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Соответствующая договоренность достигнута во время переговоров Министерства сельского хозяйства, Союза зернопереработчиков, областного акимата, СПК «Каспий» с группой операторов по кормам.

«Речь идет об отрубях для личных подсобных и фермерских хозяйств Мангистау, которые зернопереработчики Северо-Казахстанской области поставят по цене 65 тенге за килограмм при рыночной стоимости в 100 тенге. Социальную ответственность бизнеса проявили товарищества «BioOperations», «СевЕсильЗерно» и «Новоальжанский мелькомбинат». Компании окажут содействие в транспортировке кормов. Таким образом, с учетом доставки до региона цена отрубей составит 75 тенге за килограмм», – проинформировали в МСХ.

В Минсельхозе отметили, что из-за особенностей климата в мангистауском регионе ежегодно заготавливают около 10% кормов, остальные объемы доставляют из других регионов. На текущий зимний период при потребности в 78 тысяч тонн сена и 23,8 тысячи тонн концентрированных кормов было заготовлено 98,5 и 101,8% от плана соответственно.